باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال استقلال در پنجمین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه هزاع بن زاید برابر تیم فوتبال العین امارات صف آرایی می‌کند.

آبی پوشان ایران در هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان بازی کردند و بعد از آن به دلیل حضور پرتعداد ملی‌پوشان خود در اردو‌های مختلف ملی، نزدیک به ۱۶ روز است که در بازی رسمی به میدان نرفته‌اند.

استقلالی‌ها با وجود بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی نتایج خوبی در لیگ نخبگان آسیا گرفتند و آنها از ۴ بازی صاحب سه پیروزی و یک شکست به دست آوردند و با ۹ امتیاز در رتبه سوم این رقابت‌ها ایستاده‌اند.

همچنین استقلال چند روز پیش درگیر استعفای سهراب بختیاری زاده بود چرا که سرمربی استقلال به دلیل نبود زمین مناسب برای برگزاری تمرینات و فراهم نشدن امکانات از سمت خود استعفا کرد، اما پس از ۲ روز غیبت در تمرینات، با دریافت وعده از مسئولان باشگاه به این تیم بازگشت.

شاگردان بختیاری‌زاده می‌خواهند ۳ امتیاز بازی خارج از خانه مقابل تیم العین را بگیرند تا گام بلندی برای صعود از گروه خود بردارند و دل هواداران خود را شاد کنند.

در آن طرف، تیم العین امارات عملکرد فوق العاده‌ای در لیگ نخبگان آسیا داشته و شکستی هم متحمل نشده و با ۱۲ امتیاز در صدر جدول گروه خو د قرار دارد.

الخاندرو رومرو گامارا ملقب به کاکو، بازیکن پاراگوئه، والنتینو لازارو بازیکن اتریشی، ماتیاس پالاسیوس، هافبک آرژانتینی، سوفیان رحیمی، مهاجم مراکشی، جورجوس ژیاکوماکیس مهاجم یونانی از بازیکنان شاخص العین به شمار می‌روند.

العین در چهار مسابقه گذشته خود ۱۴ گل به ثمر رسانده و تنها سه بار دروازه‌اش باز شده است. همچنین این تیم اماراتی همانند استقلال فقط ۳ بار دروازه خود را باز شده دیده‌اند.

تیم استقلال خاطره خوبی از بازی با العین ندارد و این تیم در سال ۱۳۹۶، با هدایت علیرضا منصوریان با نتیجه ۶ بر یک مقابل العین شکست خورد. هرچند استقلال سه سال بعد در زمین العین موفق شد آن شکست تلخ را جبران کند، اما نتیجه سنگین آن مسابقه همچنان یکی از خاطرات تلخ هواداران این تیم از تقابل با نماینده امارات است.

استقلال و العین در مجموع ۱۰ مسابقه رسمی آسیایی به مصاف هم رفته‌اند. در این دیدار‌ها استقلال پنج بار به پیروزی رسیده، العین دو مرتبه برنده شده و سه مسابقه نیز با نتیجه مساوی به پایان رسیده است.

آخرین رویارویی استقلال و العین به ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ و مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برمی‌گردد. آن مسابقه در ورزشگاه هزاع بن زاید شهر العین برگزار شد و استقلال توانست با نتیجه ۲ بر یک میزبان خود را شکست بدهد. پیش از آن نیز ۲ تیم در تهران به تساوی یک بر یک رسیده بودند.

حالا پس از چند سال وقفه، دو تیم بار دیگر در آسیا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند. آمار تاریخی به سود استقلال است، اما العین با خاطره پیروزی پرگل سال ۲۰۱۷ و انگیزه جبران نتایج قبلی استقلال، به دنبال تغییر این روند خواهد بود.

به هر حال باید دید کدامیک از این ۲ تیم برنده بازی امشب می‌شود و گام بلندی برای صعود از گروه خود بر می‌دارد.

هیون‌جای داور اهل کره جنوبی به همراه چانگ جونگ‌پیل و چیون جین‌هی به‌عنوان کمک‌داوران قضاوت این بازی را برعهده دارند.