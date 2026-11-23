باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در پنجمین بازی خود در لیگ نخبگان آسیا امشب از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه سلطان قابوس مسقط به مصاف تیم الوصل امارات می‌رود.

تیم تراکتور با وجود میزبانی در این بازی مجبور شد سفری ۲۰ ساعته را تا عمان طی کند تا در کشور ثالث از تیم الوصل امارات پذیرایی کند.

شاگردان نکونام در ۴ بازی قبلی خود در لیگ نخبگان آسیا، بردی نداشته و با ۲ امتیاز در رتبه سیزدهم جدول قرار دارند. آنها به دنبال بردن حریف اماراتی خود هستند تا طعم برد را بعد از ۴ هفته در آسیا بچشند و همچنان امیدوار به صعود از گروهشان باشند.

در آن طرف، تیم الوصل امارات از ۳ مسابقه ۲ باخت و یک پیروزی دارد و با ۳ امتیاز در رده یازدهم جدول لیگ نخبگان ایستاده است. این تیم یک بازی معوقه مقابل النصر دارد که به دلیل ناامنی در عربستان برگزار نشد. الوصلی‌ها در رده چهارم جدول لیگ ۱۴ تیمی امارات هستند.

تیم الوصل امارات به دنبال برد بازی خانگی مقابل تیم تراکتور است تا شانس صعودش به مرحله بعدی لیگ نخبگان آسیا افزایش بدهد.

مهدی طارمی کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان نیز عضو این تیم اماراتی است و تقابل او با تراکتور و نکونام جالب توجه است.

فرشاد فرجی به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی مقابل نفتچی ازبکستان محروم است و این بازیکن نمی‌تواند تیمش را در بازی امشب همراهی کند. همچنین میلاد زکی پور و ایگور پستونسکی هم مصدوم هستند.

این دیدار، اولین تقابل رودرروی تراکتور و الوصل است. تراکتور در ۲۱ تقابل قبلی خود با نمایندگان اماراتی، ۷ برد، ۶ تساوی و ۸ شکست کسب کرده است. الوصل نیز در ۹ تقابل خود با تیم‌های ایرانی، ۲ برد، ۲ تساوی و ۵ شکست داشته است.

تیم تراکتور در پنج بازی آخر خود، ۲ برد، یک تساوی و ۲ شکست داشته است. الوصل هم در پنج بازی آخر خود، سه برد، یک برد و یک تساوی داشته است.

به هر حال تراکتوری‌ها هنوز شانس برای صعود دارند به شرطی که بتوانند در این بازی ۳ امتیاز را بگیرند و مساوی خیلی به سود قرمزپوشان تبریزی نخواهد بود.