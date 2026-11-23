باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال تراکتور در حالی امشب در هفته پنجم لیگ نخبگان آسیا به مصاف تیم الوصل امارات می رود که فرشاد فرجی را به علت محرومیت و میلاد زکی پور و ایگور پستونسکی را به علت مصدومیت در اختیار ندارد.

پارسا جعفری دروازه بان جوان تراکتور در غیاب علیرضا بیرانوند مرد سال فوتبال آسیا درون دروازه تراکتور قرار می گیرد و امیدوار است بتواند از دروازه سرخپوشان محافظت کند.

مهدی شیری شجاع خلیل‌زاده زوج خط دفاع تراکتور را در بازی امشب تشکیل می دهند. صادق محرمی و دانیال اسماعیلی‌فر دفاع های چپ و راست تراکتور هستند.

امیرحسین حسین‌زاده و تیبور هلیلوویچ زوج خط هافبک تراکتور را در بازی امشب تشکیل می دهند. اودیل خامروبکوف و مهدی هاشم‌نژاد هم وینگرهای چپ و راست تراکتور در بازی امشب هستند.

شهریار مغانلو و تومیسلاو اشترکالی زوج خط حمله تراکتور در بازی امشب خواهند بود.

ترکیب احتمالی تراکتور برابر الوصل امارات به شرح زیر است.

پارسا جعفری، شجاع خلیل زاده، مهدی شیری، صادق محرمی، دانیال اسماعیلی فر، امیرحسین حسین‌زاده، تیبور هلیلوویچ، اودیل خامروبکوف، مهدی هاشم‌نژاد، شهریار مغانلو و تومیسلاو اشترکالی