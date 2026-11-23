باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوستون اورونوف، وینگر ازبکستانی پرسپولیس که به خاطر سرماخوردگی نتوانست سرخپوشان را در بازی با پیکان همراهی کند، بیماری اش برطرف شده و مشکلی برای حضور در تمرینات و دیدار روز جمعه مقابل آلومینیوم اراک ندارد.

براین اساس اورونوف قادر به همراهی سرخپوشان در بازی روز جمعه با آلومینیوم اراک هست و باید دید مهدی تارتار به این ستاره ازبکستانی بازی می دهد و یا همچنان از بیفوما به جای اورونوف بهره می برد.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال روز جمعه به مصاف تیم فوتبال آلومینیوم اراک می رود.