باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می‌شود باشگاه تراکتور خواستار جذب ابوالفضل جلالی مدافع چپ پرسپولیس شده است، اما مهدی تارتار سرمربی سرخپوشان با این انتقال مخالفت کرده است.

ابوالفضل جلالی که در نقل و انتقالات تابستانی به پرسپولیس پیوست بعد از انجام یک بازی برای سرخپوشان دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی کند. البته او مصدومیتش برطرف شده است، اما تارتار استفاده از تیکدری نژاد در دفاع چپ را به جلالی ترجیح می‌دهد و او در برخی از بازی‌ها حتی در لیست بازیکنان هم نیست و مجبور است بازی‌ها را روی سکو‌ها نظاره کند.

با وجود اینکه تارتار از جلالی در ترکیب تیم پرسپولیس استفاده نمی‌کند، اما با جدایی این بازیکن هم مخالفت کرده است.

البته سرمربی پرسپولیس به مدیریت باشگاه اعلام کرده با جدایی هیچ‌یک از بازیکنان در شرایط فعلی موافق نیست و در صورت لزوم برای بررسی پیشنهاد‌های احتمالی باید تا پایان نیم‌فصل صبر کرد.