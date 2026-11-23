باشگاه خبرنگاران جوان - رضا امیرخانی نویسنده امروز دوشنبه دوم آذر ۱۴۰۵ بعد از یک دوره تحمل بیماری دار فانی را وداع گفت.

رضا امیرخانی، نویسنده که نهم آذر ۱۴۰۴ در پرواز با پاراگلایدر سقوط کرد و در پی آسیب‌های واردشده و پایین بودن سطح هوشیاری‌اش در بخش مراقبت‌های ویژه‌ یکی از بیمارستان‌های تهران بستری بود، عصر روز جمعه (۱۰ دی) به خانه انتقال داده شد. در حدود دو ماهی که او در بیمارستان بستری بود، سطح هوشیاری‌اش تغییر خاصی نداشته و به گفته پزشکان، احتیاجی نبود که در بیمارستان باشد. پس با تصمیم خانواده به خانه منتقل شد. البته در منزل تحت‌نظر پزشک و پرستاران و با شرایط محیطی کنترل‌شده بود. احتمالا تصمیم خانواده به این دلیل گرفته شد که شاید محرک‌های محیطی و تغییر فضا در وضعیت هوشیاری‌ او تغییری ایجاد کند.

امیرخانی، نویسنده و پژوهشگر ایرانی، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۵۲ در تهران متولد شد. او دانش‌آموخته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف بود و از نویسندگان شناخته‌شده ادبیات داستانی معاصر ایران به شمار می‌رود. امیرخانی فعالیت ادبی خود را از جوانی آغاز کرد و با رمان‌هایی مانند «ارمیا»، «منِ او»، «بی‌وتن»، «قیدار» و «ره‌ش» به شهرت رسید.

او در کنار داستان‌نویسی، آثاری در قالب سفرنامه و جستار نیز نوشته است؛ از جمله «داستان سیستان»، «جانستان کابلستان»، «نشت نشا» و «نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ».