باشگاه خبرنگاران جوان - سارانی، معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین‌راهی با هدف ارتقای ایمنی سفر، افزایش دسترسی کاربران جاده‌ای به امکانات رفاهی و بهبود کیفیت خدمات در محور‌های مواصلاتی استان دنبال می‌شود.

او افزود: در حال حاضر ۳۹ مجتمع خدماتی رفاهی در محور‌های استان فعال هستند و ۲۰ مجتمع دیگر نیز در مراحل احداث قرار دارند که بهره‌برداری از آنها می‌تواند به توسعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی در شبکه راه‌های استان کمک کند.

سارانی بیان کرد: طی هفت‌ماهه سال جاری، ۱۷۰ بازدید نظارتی توسط کمیته ویژه نظارت بر مجتمع‌های خدماتی رفاهی انجام شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی تصریح کرد: در این بازدیدها، وضعیت بهداشت و نظافت سرویس‌های بهداشتی، نمازخانه‌ها و اماکن عمومی، کیفیت ارائه خدمات و رعایت استاندارد‌های بهداشتی مورد بررسی قرار گرفته است.

او ادامه داد: تخلفات احتمالی و نارضایتی کاربران نیز برای پیگیری و رفع مشکلات در دستور کار قرار گرفته است.

سارانی خاطرنشان کرد: توسعه مجتمع‌های خدماتی رفاهی و نظارت مستمر بر عملکرد آنها، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات بین‌راهی، تأمین آسایش مسافران و رانندگان و افزایش رضایتمندی کاربران جاده‌ای دارد.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی