باشگاه خبرنگاران جوان - حضرت‌ام‌البنین (س) از بانوان بزرگوار و نام‌آشنای تاریخ اسلام است که به دلیل ایمان، صبر، وفاداری و ارادت عمیق به اهل بیت (ع) جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ شیعه دارد. این بانوی مکرم اسلام همسر حضرت علی (ع) و مادر حضرت عباس (ع) و سه فرزند دیگر بودند و زندگی خود را با محبت و خدمت به خاندان پیامبر (ص) سپری کردند.

به همین مناسبت مراسم سوگواری در مسجد رضوان خیابان شهید مدنی (محله گون پاپاق) شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

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منبع: مجمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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