باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون، قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب ابلاغ شود. با این حال، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، با وجود گذشت ۱۲۳ روز از مهلت قانونی و در شرایطی که کشت پاییزه در برخی مناطق کشور آغاز شده است، همچنان در انتظار تصمیم‌گیری نهایی قرار دارد.

سال گذشته نیز تعیین قیمت خرید تضمینی گندم با اختلاف‌نظر میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی همراه بود و سرانجام در ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴، پس از حدود ۸۳ روز تأخیر، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم متناسب با کیفیت محصول بین ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد. با این حال، افزایش هزینه‌های تولید و تغییر سیاست‌های ارزی موجب شد این نرخ بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد و در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ با افزایش ۲۰ هزار تومانی به ۴۷ هزار و ۵۰۰ تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان برسد.

امسال نیز با آغاز سال زراعی جدید، اختلاف‌نظرها بر سر نرخ خرید تضمینی گندم ادامه دارد و کشاورزان در شرایطی وارد فصل کشت شده‌اند که هنوز از قیمت محصول خود در زمان برداشت اطلاع دقیقی ندارند.

در همین زمینه، بنیاد ملی گندمکاران با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید، نرخ ۸۵ هزار تومان را برای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد کرده است؛ اما نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی با این پیشنهاد موافقت نکرده و بر نرخ‌های ۶۰ تا ۷۲ هزار تومانی تأکید دارند.

مجید آنجفی، معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی، درباره نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده و گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده درباره قیمت‌های ۶۰ تا ۸۵ هزار تومانی اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه ذاتی خود می‌داند که از حقوق کشاورزان دفاع کند و به دنبال تعیین قیمتی است که هزینه‌های واقعی تولید را پوشش دهد.

وی افزود: در شورای قیمت‌گذاری، تقریباً تمامی اعضا به‌جز یکی دو نفر بر ضرورت تعیین قیمتی که منافع کشاورز را تأمین کند، اتفاق نظر دارند. تلاش ما این است که با ایجاد اجماع و اقناع در شورا، به قیمتی منطقی برسیم تا در ادامه مجبور به واردات گندم با نرخ‌های بالا نباشیم.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در معاونت زراعت، قیمت تمام‌شده‌ای که با اجماع تشکل‌های بخش کشاورزی و نمایندگان این معاونت به دست آمده، حدود ۸۵ هزار تومان است.

تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی، عامل نگرانی از کاهش سطح زیرکشت گندم

در همین ارتباط، علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران، با اشاره به الزام قانونی برای اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی تا پایان تیرماه گفت: براساس قانون خرید تضمینی، قیمت محصولات مشمول این قانون باید حداکثر تا پایان تیرماه اعلام شود.

وی افزود: اگر قانون خرید تضمینی مناسب نیست، باید از ابتدا برای اصلاح آن اقدام شود؛ اما تا زمانی که این قانون برقرار است، تمامی اعضای شورا باید از ابتدای فرآیند تا مرحله نهایی تابع مقررات باشند و قیمت منطقی در کمیته و شورای قیمت‌گذاری تعیین شود. متأسفانه سازمان برنامه و بودجه ارقام مختلفی را در این زمینه مطرح می‌کند.

ایمانی با اشاره به شرایط تولید در کشور اظهار کرد: در شرایط جنگی، تلاش ما بر این است که با افزایش عملکرد در واحد سطح، نان مورد نیاز مردم را تأمین کنیم و قرار است قیمت خرید تضمینی گندم به‌زودی اعلام شود.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با ابراز نگرانی از کاهش سطح زیرکشت گندم تصریح کرد: با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی، میزان مصرف کود کاهش یافته است و این مسئله می‌تواند بر تولید گندم و سایر محصولاتی که کشت آن‌ها برای کشاورزان صرفه اقتصادی ندارد، تأثیر منفی بگذارد.

وی همچنین با اشاره به مطالبات گندمکاران گفت: بیش از ۱۲ همت از مطالبات گندمکاران باقی مانده است. با وجود نامه‌نگاری‌های متعدد با نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، از رئیس‌جمهور درخواست کرده‌ایم برای پیگیری این موضوع و اقناع کشاورزان اقدام کند.

گندم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی کشور، نزدیک به ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز مردم را تأمین می‌کند. از همین رو، قانون‌گذار از سال ۱۳۶۸ با تصویب قانون خرید تضمینی، سازوکاری برای حمایت از تولید این محصول در نظر گرفته است تا قیمت آن با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و با لحاظ کردن منافع کشاورزان و نیاز کشور به تولید داخلی تعیین شود.

با این وجود، تداوم تأخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در شرایطی که فصل کشت آغاز شده و هزینه‌های تولید روند افزایشی دارد، می‌تواند بر تصمیم کشاورزان برای انتخاب محصول و میزان استفاده از نهاده‌های کشاورزی اثرگذار باشد؛ موضوعی که ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر قیمت و پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران را دوچندان می‌کند.