باشگاه خبرنگاران جوان - بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۷ صبح امروز شهر رامشیر با ثبت عدد ۲۶۹ AQI در وضعیت بنفش (بسیار ناسالم) قرار گرفت.

همچنین در این ساعت، شهر‌های شوش با ۱۶۷، شوشتر و ملاثانی با ۱۶۱، هندیجان ۱۵۸، اهواز ۱۵۶، دزفول ۱۵۴ و گتوند با ۱۵۳ AQI در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار داشته‌اند.

بنا بر این گزارش، شاخص کیفی هوا در شهر‌های ماهشهر ۱۲۷، شادگان ۱۱۵، بهبهان ۱۱۲، هویزه ۱۱۱ و در آغاجاری ۱۱۰ AQI ثبت شده است که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، براساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.