باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تأمین پایدار برق در کشور ارتباط مستقیمی با وضعیت تأمین سوخت نیروگاه‌های حرارتی دارد. از آنجا که بخش عمده تولید برق کشور بر پایه گاز طبیعی انجام می‌شود، هرگونه محدودیت در تأمین این سوخت می‌تواند به‌صورت مستقیم بر عملکرد نیروگاه‌ها و پایداری شبکه برق اثر بگذارد.

در همین زمینه، اله‌داد، مدیرعامل شرکت توانیر، با اشاره به شرایط تأمین سوخت در ماه‌های پیش رو اظهار کرد: شرایط تأمین سوخت امسال به دلیل خساراتی که دشمن به زیرساخت‌ها وارد کرده، نسبت به سال گذشته دشوارتر است. ما در سال گذشته نیز محدودیت‌هایی در تأمین سوخت گاز داشتیم و با خسارتی که دشمن در ۲۷ اسفندماه سال گذشته به زیرساخت تولید گاز وارد کرد، این وضعیت تشدید شد.

مدیرعامل شرکت توانیر ادامه داد: در مجموع ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز را از دست داده بودیم که با تلاش همکاران در شرکت گاز و وزارت نفت، بیش از نیمی از این خسارت جبران شده است؛ با این حال، به گفته مسئولان مربوطه، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب از ناترازی و کسری گاز نسبت به سال گذشته همچنان باقی مانده است.

وی با بیان اینکه تلاش مجموعه‌های مسئول بر بهبود شرایط تأمین گاز در روز‌های آینده متمرکز است، تصریح کرد: همکاری مردم در همه بخش‌ها برای مدیریت مصرف بسیار مهم است.

وابستگی ۷۰ درصدی تولید برق به گاز؛ نقطه حساس تأمین انرژی در زمستان

در همین راستا، ذبیح‌زاده، سخنگوی صنعت برق کشور، نیز با تشریح وابستگی نیروگاه‌ها به گاز طبیعی گفت: حدود ۷۰ درصد تولید برق کشور در طول سال بر پایه سوخت گاز تأمین می‌شود.

وی توضیح داد: نیروگاه‌های حرارتی کشور سوخت اصلی‌شان گاز است، البته برای شرایطی که در تأمین گاز محدودیت ایجاد شود، سوخت دوم نیز در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که گازوئیل برای نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی و مازوت با سهم بسیار پایین برای نیروگاه‌های بخاری استفاده می‌شود تا قابلیت اطمینان تولید برق افزایش یابد.

ذبیح‌زاده با اشاره به شرایط خاص امسال در حوزه تأمین سوخت تصریح کرد: امسال ناترازی مزمن گاز با آسیب‌هایی که در حملات اواخر اسفندماه به زیرساخت‌ها و پالایشگاه‌های گازی وارد شد، تشدید یافته است. این موضوع محدودیت تأمین گاز در دوره سرد سال را افزایش داده و نیروگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که در سرمای هفته گذشته نیز ناچار به استفاده از سوخت مایع و مصرف بخش قابل توجهی از ذخایر مخازن نیروگاهی شدیم.

وی افزود: با وجود کمتر بودن ذخیره سوخت مایع کنونی نسبت به سال قبل، با ساخت مخازن جدید و افزودن حدود ۴۰۰ میلیون لیتر به ظرفیت آنها، سرجمع بیش از یک میلیارد لیتر ظرفیت ذخیره‌سازی خالی در مخازن نیروگاهی داریم که اگر پر شوند، کمک بزرگی برای آمادگی کامل در ورود به دوره سرد سال (که اوج آن از نیمه آذر تا نیمه بهمن است) خواهد بود.

ظرفیت خالی مخازن؛ فرصتی که نباید از دست برود

اظهارات مسئولان صنعت برق نشان می‌دهد که در کنار محدودیت‌های موجود در تولید و تأمین گاز، موضوع ذخیره‌سازی سوخت مایع نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش حدود ۴۰۰ میلیون لیتری ظرفیت مخازن نیروگاهی و وجود بیش از یک میلیارد لیتر ظرفیت خالی، در صورت تأمین و انتقال به‌موقع سوخت، می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره تأمین سوخت نیروگاه‌ها در روز‌های سرد را کاهش دهد.

با این حال، باید توجه داشت که ظرفیت ذخیره‌سازی خالی به معنای وجود سوخت آماده مصرف نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان سوخت واقعی موجود در مخازن، سرعت انتقال آن به نیروگاه‌ها، استمرار عملیات سوخت‌رسانی و آمادگی شبکه حمل‌ونقل برای پاسخ‌گویی به افزایش تقاضاست.

از این منظر، پر کردن مخازن نیروگاهی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های عملیاتی وزارت نفت و وزارت نیرو دنبال شود. هرگونه تأخیر در تأمین سوخت مایع می‌تواند در روز‌هایی که مصرف گاز خانگی به اوج می‌رسد، قدرت مانور نیروگاه‌ها را کاهش دهد.

مدیریت مصرف؛ راهکاری کم‌هزینه برای عبور از ناترازی انرژی

اما در کنار اقدامات زیرساختی و تأمین سوخت جایگزین، یک موضوع اساسی وجود دارد که نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد؛ آن مدیریت مصرف انرژی است.

واقعیت این است که در شرایطی که کشور با محدودیت تولید و تأمین گاز مواجه است، افزایش بی‌رویه مصرف در بخش خانگی، تجاری و اداری می‌تواند فشار مضاعفی بر شبکه گاز وارد کند. از سوی دیگر، با توجه به سهم بالای گاز در تولید برق، افزایش مصرف گاز در بخش خانگی به معنای محدودتر شدن سهم سوخت قابل تخصیص به نیروگاه‌ها خواهد بود.

به بیان دیگر، مصرف نامتعارف گاز در ساختمان‌ها تنها یک مسئله مربوط به قبض گاز خانوار نیست، بلکه می‌تواند به شکل غیرمستقیم بر تأمین برق میلیون‌ها مشترک نیز اثرگذار باشد.

در این میان، تنظیم دمای وسایل گرمایشی در محدوده متعارف، جلوگیری از گرم کردن فضا‌های بلااستفاده، استفاده از تجهیزات گرمایشی استاندارد، عایق‌بندی در‌ها و پنجره‌ها و رعایت الگوی مصرف در ساختمان‌های اداری و تجاری از جمله اقداماتی است که می‌تواند بدون ایجاد اختلال جدی در آسایش خانوارها، میزان مصرف گاز را کاهش دهد.

همچنین مدیریت مصرف برق در ساعات اوج بار، استفاده از تجهیزات کم‌مصرف، خاموش کردن روشنایی‌ها و دستگاه‌های غیرضروری و پرهیز از مصرف هم‌زمان تجهیزات پرمصرف می‌تواند به کاهش فشار بر نیروگاه‌ها کمک کند.

عبور از زمستان نیازمند هماهنگی سه ضلع تولید، تأمین و مصرف است

از منظر کارشناسی، مسئله ناترازی انرژی را نمی‌توان صرفاً با افزایش تولید یا استفاده از سوخت جایگزین حل کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که حتی توسعه ظرفیت تولید و افزایش امکانات ذخیره‌سازی نیز بدون مدیریت تقاضا نمی‌تواند تضمین‌کننده پایداری شبکه در روز‌های اوج مصرف باشد.

در واقع، عبور مطمئن از زمستان پیش رو به هماهنگی سه محور اساسی نیاز دارد؛ نخست، تلاش برای جبران خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های تولید و انتقال گاز و افزایش پایداری تولید؛ دوم، تکمیل ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها و اطمینان از آمادگی زنجیره تأمین و حمل‌ونقل سوخت؛ و سوم، اصلاح الگوی مصرف در بخش‌های مختلف است.

نکته مهم دیگر، ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع درباره وضعیت تأمین سوخت و میزان آمادگی نیروگاه‌هاست؛ در نهایت، اگرچه خسارت‌های واردشده به زیرساخت‌های گازی و باقی ماندن بخشی از کسری گاز، شرایط تأمین انرژی امسال را دشوارتر کرده است، اما مدیریت صحیح منابع، تکمیل ذخایر نیروگاهی و همراهی مردم می‌تواند از تشدید ناترازی جلوگیری کند.

زمستان پیش رو آزمونی برای هماهنگی دستگاه‌های مسئول و اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور خواهد بود؛ آزمونی که موفقیت در آن تنها با افزایش ظرفیت تولید به دست نمی‌آید و مشارکت مردم در مصرف بهینه گاز و برق، یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ پایداری شبکه انرژی کشور خواهد بود.