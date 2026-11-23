باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی تاکید کرد که پیونگ یانگ برای دستیابی به «قدرت و توانمندی» لازم به‌منظور تضمین امنیت خود تلاش خواهد کرد، اما به دنبال سلطه‌گری نیست.

کیم این اظهارات را در مراسم دریافت استوارنامه سفیران جدید، بیان کرد. برگزاری این مراسم با حضور شخصی کیم، اقدامی خارج از پروتکل معمول بود؛ چراکه طبق روال متعارف، یک مقام ارشد به جای او این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد.

این مراسم پس از آن برگزار شد که کیم به ابتکار‌های مطرح‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در هفته گذشته و در جریان سفر او به چین برای شرکت در نشست مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (APEC)، بی‌اعتنایی کرد.

کیم گفت: «جهان در حال حاضر شاهد بحران امنیتی بی‌ثبات و آشفتگی سیاسی و اقتصادی در سطح جهانی است.»

وی افزود: «وضعیت کنونی بین‌المللی، درک ما از حاکمیت و امنیت ملی را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد.»

او همچنین خاطرنشان کرد که هدف دیپلماتیک پیونگ‌یانگ، «گسترش و توسعه روابط خارجی بر اساس اصول استقلال، صلح و دوستی و با تکیه بر دفاع از حاکمیت ملی و امنیت» است.

منبع: النشره