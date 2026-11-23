باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - رسانه‌های یمن گزارش دادند در حمله هوایی به یک مرکز مخابراتی در شهر الحدیده در غرب این کشور، چهار نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شدند. همچنین حملات هوایی دیگری در استان تعز گزارش شده است.

خبرگزاری سبأ اعلام کرد جنگنده‌های سعودی ساختمانی متعلق به شرکت مخابرات عمومی در الحدیده را هدف قرار داده‌اند. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که تیم‌های امداد و نجات برای بیرون آوردن قربانیان در محل حادثه حضور دارند.

رسانه‌های یمن همچنین از چهار حمله هوایی در استان تعز خبر دادند که دو حمله منطقه الجربوب در جنوب شرقی استان و دو حمله دیگر منطقه التعزیه را هدف قرار داده است.

وزارت بهداشت صنعا اعلام کرد حملات هوایی در پنج استان یمن طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۲ غیرنظامی از جمله سه کودک را به شهادت رسانده و ۴۷ نفر دیگر را زخمی کرده است.

انصارالله یمن همچنین اعلام کرد عربستان طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۱ حمله هوایی و موشکی انجام داده که مناطق غیرنظامی در صنعا و استان‌های الجوف، تعز، صعده، مأرب، لحج، البیضاء و الحدیده را هدف قرار داده است.

به گفته این جنبش، جنگنده‌های اف-۱۵ و تایفون از پایگاه‌های خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده‌اند و حملات موشکی نیز از نجران انجام شده است. انصارالله یمن اعلام کرد شمار حملات هوایی و موشکی ائتلاف سعودی از زمان آغاز دور جدید تنش‌ها به ۵ هزار و ۵۸۱ مورد رسیده است.

منبع: الجزیره