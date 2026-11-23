باشگاه خبرنگاران جوان - سربازان ایرانی پس از ماه‌ها نبرد فرساینده در کنار رود نقره و قطع ارتباط شمال هرات با مرغاب و میمند، توانستند بخشی از حصار شهر را در هم بشکنند و آماده فتح نهایی شوند؛ اما خروج سفیر انگلیس به همراه افسرانی، چون راولینسن، ستودارت، دارسی تود و شیل از اردوگاه و آغاز آشوب‌های داخلی توسط عوامل استعمار همچون حضور سر آستین لیارد در لباس بختیاری‌ها، ایران را در دو جبهه شمال و جنوب درگیر کرد تا بزرگ‌ترین پیروزی مرزی قاجار قربانی تله هم‌زمان بریتانیا و روسیه شود.

دروازه شهر هرات با توپ‌های قاجار باز شد و سربازان ایرانی پا به درون حصار شهر گذاشتند تا کار حکومت کامران‌میرزا را یک‌سره کنند؛ اما در همین لحظه سرنوشت‌ساز، پیکی از جنوب رسید: ناوگان جنگی بریتانیا جزیره خارک را اشغال کرده و توپ‌های جنگی‌اش روی بندر بوشهر خیمه زده‌اند.

این تله دوطرفه میان شرق و جنوب نشان داد چگونه خیانت رجال خودی و دست‌اندازی استعمار پیر، پیروزی قطعی ارتش ایران را به عقب‌نشینی تلخ تبدیل کرد.

بازخوانی لشکرکشی محمدشاه قاجار در سال ۱۲۱۶ شمسی پرده از یک سناریوی تکراری برمی‌دارد: برتری‌طلبی استعمار انگلیس هرگز تحمل نکرده است که تهران اراده کند حاکمیت ملی و تاریخی خود را در مرز‌های شرقی پس بگیرد.

ماجرا از تیرماه ۱۲۱۵ شمسی آغاز شد؛ زمانی که محمدشاه قاجار با ارتشی مجهز و متشکل از ۸۰ هزار سرباز تازه‌نفس تهران را به مقصد خراسان ترک کرد.

هدف شاه دو چیز بود: نخست سرکوب طغیان حکام محلی و دوم قطع دست تهاجمات ترکمانان که از مسیر گرگان امنیت مرز‌ها را به مخاطره انداخته بودند. در آن سوی مرز، افغانستانِ آن روزگار تکه‌تکه و میان امرای مختلف دست‌به‌دست می‌شد.

در هرات، کامران‌میرزا از خاندان درانی حکومت می‌کرد؛ کسی که پیش‌تر برای تلطیف فضای سیاسی، نامه‌ای به همراه ۵۰ طاقه شال کشمیری و ۱۵ اسب اصیل به تهران فرستاده و ضمن ابراز ندامت، وعده اطاعت داده بود، اما درباریان محمدشاه به این تعهدات اعتماد نکردند، فرستاده او را دست‌خالی بازگرداندند و شرط گذاشتند که کامران‌میرزا باید شخصاً به اردوی شاه بیاید تا بر مسند خود باقی بماند.

در کابل نیز دوست‌محمدخان از خاندان بارکزایی فرمان می‌راند و به شدت مایل بود به دستیاری ایران، دست استعمار انگلیس را از افغانستان کوتاه کند.

هم‌سویی کابل با تهران، زنگ خطری جدی برای «لرد اوکلند»، فرماندار کل انگلیس در هند به صدا درآورد. انگلیسی‌ها خوب می‌دانستند که بازگشت حاکمیت ملی ایران به افغانستان، دژ دفاعی هندوستان را از دست بریتانیا خارج می‌کند.

به همین دلیل، لرد اوکلند هیئتی تجاری و سیاسی به ریاست «الکساندر برنز» را روانه کابل کرد تا دوست‌محمدخان را با وعده‌های مالی فریب دهد، اما وقتی امیر کابل درخواست استقلال پیشاور را مطرح کرد، انگلیسی‌ها زیر بار نرفتند.

در همین اثنا، حضور «کاپیتان ویتکاویچ» به عنوان نماینده روسیه تزاری در کابل، رقابت میان لندن و سن‌پترزبورگ را به نقطه جوش رساند؛ رقابتی که سرپرسی سایکس، مورخ معروف، درباره‌اش می‌نویسد فرمانفرمایان هند با بدبینی تمام به این لشکرکشی می‌نگریستند تا مبادا نفوذ و جاسوسان روسیه تا نواحی جنوب هندوکش ریشه دواند.

با ورود اردوی همایونی به خراسان، ابعاد تازه‌ای از بازی ژئوپلیتیک قدرت‌ها عیان شد. نیکلای اول، تزار روسیه، با ارسال پیامی از محمدشاه دعوت کرد تا نمایندگان خود را بفرستد.

شاه که درگیر لشکرکشی بود، ولیعهد هشت‌ساله خود یعنی ناصرالدین‌میرزا (که بعد‌ها به ناصرالدین‌شاه قاجار ملقب شد) را به همراه میرزا محمدخان امیرنظام زنگنه و میرزا تقی‌خان فراهانی (امیرکبیر نام‌آور آینده) راهی ایروان کرد.

تزار روس در آن دیدار گرم، وعده همه‌جانبه برای تسخیر هرات داد، اما این وعده‌ها عملاً سرابی بیش نبود. با این حال، عملیات نظامی ایران با حرکت به سوی غوریان کلید خورد. قلعه استراتژیک غوریان که توسط شیرمحمدخان محافظت می‌شد، پس از ۲۰ روز پایداری در برابر آتش سنگین توپخانه ایران تسلیم شد و کلید پیشروی ارتش را فراهم کرد.

به محض استقرار ارتش ایران در اسفند ۱۲۱۶ شمسی در کنار رود نقره در نزدیکی هرات، «سر جان مکنیل»، سفیر تام‌الاختیار انگلیس، سراسیمه خود را به اردوگاه شاه رساند.

او بلافاصله با برقراری ارتباط پنهانی با کامران‌میرزا، او را به مقاومت ترغیب کرد و افسران متخصصی، چون «پوتینجر» (مهندس توپخانه) را به درون حصار‌های هرات فرستاد تا با تقویت برج و باروی شهر، ماشین جنگی ایران را زمین‌گیر کنند.

محاصره هرات نزدیک به یک سال فرساینده طول کشید. در این میان، کارشکنی‌های داخلی و عهدشکنی برخی رجال خودفروخته همچون حاجی میرزا آغاسی (صدر اعظم) و خیانت اللهیارخان آصف‌الدوله (حاکم خراسان) توان سپاه ایران را تحلیل برد.

با این همه، در تابستان ۱۲۱۷ شمسی، با یاری‌رسانی دوست‌محمدخان و حرکت کهندل‌خان به همراه نیرو‌های حبیب‌الله‌خان شاهسون، شهر فراه تسخیر شد و مرغاب و میمند در شمال هرات به کنترل نیرو‌های ایرانی درآمد تا ارتباط این شهر کاملاً قطع شود. در حمله نهایی، با فروریختن بخشی از حصار شهر و ورود فوج قراگزلو به داخل هرات، کامران‌میرزا که کار را تمام‌شده دید، دروازه‌ها را برای تسلیم باز کرد.

اما دقیقاً در همین نقطه، انگلیس از پشت خنجر زد. سرجان مکنیل، سفیر انگلیس، به همراه افسران انگلیسی از جمله «راولینسن»، «ستودارت»، «دارسی تود» و «شیل» اردوی ایران را ترک کرد و اخطار رسمی دربار ملکه ویکتوریا را ابلاغ کرد مبنی بر اینکه تصرف هرات به منزله اقدام خصمانه علیه بریتانیاست.

هم‌زمان خبر شوم اشغال جزیره خارک و پهلو گرفتن کشتی‌های جنگی انگلیس در نزدیکی بوشهر به اردوگاه رسید. در همین اثنا، ژنرال پروسکی (افسر لهستانی‌الاصل روس در اردوی ایران) نیز کشته شده بود و از یاری‌های وعده‌داده‌شده تزار خبری نبود.

محمدشاه که کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی و جنگی دوطرفه در شمال و جنوب دید، چاره‌ای جز عقب‌نشینی ندید. او با دلی پرخون دستور توقف داد، اسرای افغانی از جمله جلال‌الدین‌میرزا را آزاد کرد و در شهریور ۱۲۱۷ شمسی روانه پایتخت شد.

«سرپرسی سایکس»، مورخ انگلیسی، در کتاب خود این واقعه را از زبان محمدشاه چنین نقل می‌کند: «ما به تمام دعاوی و تقاضا‌های دولت بریتانیا رضایت می‌دهیم، ما وارد جنگ نخواهیم شد و اگر برای خاطر دوستی نبود ما هرگز از محاصره هرات صرف‌نظر نمی‌کردیم.»

پس از این عقب‌نشینی، عمال انگلیسی با لباس مبدل (از جمله سر آستین لیارد در لباس بختیاری‌ها) آشوب‌های داخلی را کلید زدند و خلیج فارس از جنوب دچار محاصره نظامی و اقتصادی شد و گواهی شد بر هزینه‌های سنگین اعتماد به عهدشکنی بیگانگان.

منبع: فارس