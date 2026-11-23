باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - نزدیک به ۶ هزار پرواز در آمریکا روز ۲۲ نوامبر لغو یا با تأخیر مواجه شدند که بخشی از این اختلالات به نقص فنی در شرکت هواپیمایی دلتا ایرلاینز مربوط بوده است.

پیش‌تر، نیویورک پست گزارش داده بود اختلال در یکی از شرکت‌های بزرگ هواپیمایی آمریکا، دلتا ایرلاینز، در فرودگاه آتلانتا در ایالت جورجیا موجب تأخیر در صد‌ها پرواز شده است.

در هفته‌های اخیر، چندین اختلال گسترده در سازمان‌های دولتی و شرکت‌های بزرگ آمریکا رخ داده است. هفته گذشته، اداره هوانوردی فدرال آمریکا به دلیل اختلال در ارتباطات مراکز کنترل ترافیک هوایی، پرواز‌ها در سراسر این کشور را برای بیش از چهار ساعت متوقف کرد.

همچنین اختلالات گسترده‌ای در شرکت‌های مایکروسافت، یونایتد ایرلاینز و جی‌پی مورگان چیس گزارش شده است.

منبع: تاس