باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - در پی انفجار مین زمینی به‌جامانده از جنگ در روستای‌ام خزیم در حومه ادلب، واقع در شمال غرب سوریه، ۵ کودک کشته و ۲ کودک دیگر زخمی شدند. این حادثه روز یکشنبه رخ داد و رسانه‌های رسمی سوریه آن را گزارش کردند.

در آمار اولیه، کشته‌شدن ۴ کودک و زخمی‌شدن ۲ نفر اعلام شده بود، اما بعدا با جان‌باختن یکی از مجروحان بر اثر شدت جراحات، شمار قربانیان به ۵ کودک افزایش یافت.

خبرنگار خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) گزارش داد که سن کودکان کشته‌شده بین ۸ تا ۱۵ سال بوده است. مجروحان نیز برای دریافت درمان به بیمارستان‌های شهر حماه منتقل شدند.

در حوادث مشابهی که طی ماه نوامبر جاری رخ داد، یک کودک بر اثر انفجار بمب خوشه‌ای در شهرک معرسته‌الخان در حومه شمالی حلب کشته و ۲ نفر دیگر زخمی شدند. همچنین ۲ کودک در پی انفجار مین در روستای نعیمه در حومه شرقی درعا زخمی شدند.

در ۳۰ اکتبر گذشته نیز یک کودک بر اثر انفجار بمب خوشه‌ای در شهر لطامنه در حومه حماه جان باخت و ۲ کودک دیگر زخمی شدند.

نهاد‌های مسئول سوریه و سازمان‌های بین‌المللی همچنان در مناطق مختلف این کشور عملیات میدانی برای شناسایی و پاک‌سازی مین‌ها و مهمات منفجرنشده انجام می‌دهند.

بر اساس داده‌های سازوکار هماهنگی متشکل از سازمان‌های بین‌المللی و غیردولتی که اداره سازمان ملل متحد در امور مین‌زدایی آن را هدایت می‌کند، از دسامبر ۲۰۲۴ تا اوایل سپتامبر گذشته، ۱۳۳۷ حادثه ناشی از مهمات انفجاری در سوریه ثبت شده است که در پی آنها ۲۳۷۵ نفر کشته یا زخمی شده‌اند؛ بیش از ۸۵۰ نفر از این افراد کودک بوده‌اند.

گزارش اولیه دیده‌بان مین و مهمات خوشه‌ای که در ماه ژوئن منتشر شد، نشان می‌داد سوریه در سال گذشته بیشترین شمار قربانیان مین و بقایای جنگ را در جهان داشته است؛ به‌طوری‌که در این مدت ۱۶۰۰ نفر کشته یا زخمی شدند.

بر اساس آخرین داده‌های «دیده‌بان مین»، از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۲۴ دست‌کم ۱۳ هزار و ۹۵۳ نفر در سوریه بر اثر مین‌ها و بقایای انفجاری جنگ کشته یا زخمی شده‌اند. این نهاد تاکید می‌کند که به دلیل دشواری‌های ثبت و مستندسازی، شمار واقعی قربانیان ممکن است بیشتر از این باشد.

منبع: الجزیره