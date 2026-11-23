باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -دومین آیین ملی «شکوه ایثار» با هدف تکریم و پاسداشت مقام والای مادران و همسران شهدا، صبح امروز دوشنبه دوم آذرماه همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین (س)، با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا از استان‌های مختلف در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

این مراسم که از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، میزبان مادران و همسران شهدای استان قم و همچنین خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه از هفت استان همجوار بود. در این آیین، جمعی از بانوان متدین و متعهد استان نیز در کنار همسران جانبازان حضور یافتند تا در فضایی معنوی، از صبر و ایثار بانوانی که عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از اسلام و میهن تقدیم کرده‌اند، تجلیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، به اهداف برگزاری این آیین گفت: روز وفات حضرت امالبنین (س) به عنوان روز بزرگداشت مادران و همسران شهدا، فرصتی برای تکریم بانوانی است که در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، عزیزترین سرمایه‌های خود را تقدیم کرده‌اند.

هنرمند با بیان اینکه استان قم برای دومین سال متوالی افتخار میزبانی این آیین ملی را بر عهده دارد، افزود: آرامش، امنیت و آسایشی که امروز در کشور تجربه می‌کنیم، مرهون فداکاری شهدا و ایثارگران و جانفشانی رزمندگانی است که در مقاطع مختلف در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس بدون ادعا در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه استمرار دارد.

خانواده‌های شهدا پرچم‌دار بصیرت و ولایت‌مداری در جامعه

آیت الله سعیدی،تولیت حرم بانوی کرامت نیز در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهیدان و تمامی شهدا گفت:سالروز وفات حضرت ام البنین با روز تکریم مادران و همسران شهدا مزین شده است.

تولیت حرم بانوی کرامت در ادامه با اشاره به نقش حضرت ام‌البنین(س) در زنده نگه‌ داشتن یاد شهدای کربلا گفت: آن حضرت افتخار همسری شهیدی همچون امیرمومنان حضرت علی (ع) و مادری شهیدانی همچون حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام و سه فرزند دیگر خود را داشتند و پس از واقعه کربلا با یادآوری مصائب و حماسه فرزندان شهیدشان، رسالت بزرگی را برعهده گرفتند.

وی در ادامه با تجلیل از صبر و استقامت مادران و همسران شهدا گفت: خانواده‌های شهدا پرچم‌دار بصیرت و ولایت‌مداری در جامعه هستند.

آیت الله سعیدی گفت:تبیین راه شهدا یکی از رسالت‌های مهم خانواده‌های ایثارگر است،خانواده‌های شهدا باید به برکت خون شهیدان خود، اهداف و آرمان‌های آنان را زنده نگه دارند.

گفتنی است آیین ملی «شکوه ایثار» همزمان با قم، در بقاع متبرکه و مراکز استان‌های سراسر کشور نیز برگزار شد.

فرهنگ ایثار میراث ماندگار مادران شهداست

بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این مراسم مادران و همسران شهدا را نماد عزت و اقتدار دانست و افزود: فرهنگ ایثار میراث ماندگار مادران شهداست.

وی با تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا گغت حضور پرافتخار این مادران با وجود غم سنگینی که بر دوش دارند، مایه اقتدار است.

وی همچنین به دستاوردها و جایگاه زنان ایرانی، از حضور در عرصه‌های علمی و مدیریتی تا نقش‌آفرینی در دوران جنگ و بحران اشاره و بر ضرورت معرفی دستاوردها و نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های مختلف کشور تاکید کرد.

دختر شهید لاریجانی:پدر تجسم عملی افکار شهید مطهری بود

دختر شهید علی لاریجانی در این آیین ، با اشاره به ویژگی‌های علمی و شخصیتی پدر خود گفت:پدر تجسم عملی افکار شهید مطهری بود.

وی با اشاره به روایتگری شهید لاریجانی در جنگ ۱۲ روزه گفت: روایت صحیح و دقیق هر جنگی، برای نسل‌های آینده یک ضرورت و نیاز اساسی است.پدرم در جنگ ۱۲ روزه روایتگر امید بود.

دختر شهید لاریجانی با اشاره به روز‌های پس از شهادت رهبر و اندوه سنگین ناشی از این واقعه تلخ گفت : با وجود غم بزرگی که بر دل‌هایمان نشسته بود، از توئیت‌ها و سخنان پدرم و سرداران به‌روشنی مشخص بود که هیچ یأس و ناامیدی در آنان وجود ندارد، بلکه روزبه‌روز بر نشاط و شور شهادت‌طلبی‌شان افزوده می‌شد.

فرهنگ شهادت ملت ایران را شکست ناپذیر کرده است

حجت السلام والمسلمین سیدعلی خمینی هم در این مراسم با بیان اینکه فرهنگ شهادت اراده ملت ایران را شکست ناپذیر کرده است، بر نقش ویژه مادران و همسران شهدا در پاسداشت این فرهنگ تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مبارزه با فساد گفت: بالاترین رشد در اقتصاد زمانی رخ می‌دهد که قاطعانه دست مفسدان اقتصادی از بیت‌المال کوتاه شود.

وی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود روزبه‌روز فساد و تبعیض در جامعه کاهش یابد گفت: معنا ندارد در آینده جمهوری اسلامی، افرادی برای منافع شخصی و جیب خودشان کار کنند.

سید علی خمینی همچنین در این مراسم با تبیین دو ویژگی رهبر معظم انقلاب؛ ساده زیستی و مبارزه با فساد، بر ضرورت الگوگیری از سیره اخلاقی و شخصیتی ایشان تاکید کرد.