باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -دومین آیین ملی «شکوه ایثار» با هدف تکریم و پاسداشت مقام والای مادران و همسران شهدا، صبح امروز دوشنبه دوم آذرماه همزمان با سالروز وفات حضرت امالبنین (س)، با حضور گسترده خانواده‌های معظم شهدا از استان‌های مختلف در شبستان امام خمینی (ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار شد.

این مراسم که از ساعت ۹ تا ۱۱ صبح به همت بنیاد شهید و امور ایثارگران و با همکاری حرم مطهر بانوی کرامت برگزار شد، میزبان مادران و همسران شهدای استان قم و همچنین خانواده‌های شهدای جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه از هفت استان همجوار بود. در این آیین، جمعی از بانوان متدین و متعهد استان نیز در کنار همسران جانبازان حضور یافتند تا در فضایی معنوی، از صبر و ایثار بانوانی که عزیزترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از اسلام و میهن تقدیم کرده‌اند، تجلیل شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن هنرمند، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، به اهداف برگزاری این آیین گفت: روز وفات حضرت امالبنین (س) به عنوان روز بزرگداشت مادران و همسران شهدا، فرصتی برای تکریم بانوانی است که در مسیر دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی، عزیزترین سرمایه‌های خود را تقدیم کرده‌اند.

هنرمند با بیان اینکه استان قم برای دومین سال متوالی افتخار میزبانی این آیین ملی را بر عهده دارد، افزود: آرامش، امنیت و آسایشی که امروز در کشور تجربه می‌کنیم، مرهون فداکاری شهدا و ایثارگران و جانفشانی رزمندگانی است که در مقاطع مختلف در برابر دشمن ایستادگی کردند.

وی ادامه داد: رزمندگان در دوران دفاع مقدس بدون ادعا در برابر دشمن ایستادند و امروز نیز فرهنگ ایثار و فداکاری در جامعه استمرار دارد.

گفتنی است آیین ملی «شکوه ایثار» همزمان با قم، در بقاع متبرکه و مراکز استان‌های سراسر کشور نیز برگزار شد.