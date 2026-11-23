باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر به آمریکا سفر می‌کند و روز دوشنبه با مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور دیدار خواهد داشت.

وزارت خارجه آمریکا با اعلام این خبر افزود نخست‌وزیر قطر همچنین با شماری دیگر از مقام‌های دولت آمریکا گفت‌و‌گو خواهد کرد.

این سفر در حالی انجام می‌شود که قطر همچنان تلاش‌های میانجیگرانه خود میان آمریکا و ایران را ادامه می‌دهد و آل ثانی اوایل ماه جاری نیز با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دیدار کرده بود.

بر اساس گزارش آکسیوس، محور اصلی مذاکرات دو طرف، گفت‌وگوی راهبردی آمریکا و قطر خواهد بود.

منبع: آکسیوس