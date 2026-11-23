باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عباس‌آبادی دانشور رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودروی اتاق اصناف ایران، در رادیو اقتصاد از اجرای طرح عرضه مستقیم لاستیک و روغن خودرو در ۳۰۰ واحد صنفی منتخب در مناطق ۲۲گانه تهران خبر داد و گفت: این طرح با هدف تنظیم بازار، کاهش قیمت‌ها و تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان به کالاهای مورد نیاز از آبان‌ آغاز شده است.

وی با اشاره به همکاری دادستانی تهران، اداره کل صمت استان تهران و اتحادیه‌های مربوط اظهار کرد: در این طرح، واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و کد نقش در سامانه جامع تجارت انتخاب شده‌اند و لاستیک و روغن مورد نیاز را به‌صورت مستقیم از کارخانه دریافت می‌کنند.

وی افزود: واحدهای منتخب با نصب بنرهای متحدالشکل مشخص شده‌اند و موظف به رعایت قیمت‌های مصوب در فروش کالا و ارائه خدمات هستند.

به گفته وی، اجرای این طرح تاکنون به کاهش قیمت‌ها و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان منجر شده است.

رئیس کمیسیون تخصصی لاستیک و روغن خودروی اتاق اصناف ایران با اشاره به مشارکت تولیدکنندگان داخلی گفت: چهار تولیدکننده داخلی روغن و پنج کارخانه تولیدکننده لاستیک سواری در این طرح همکاری دارند و کالاهای تولیدی آنها از طریق واحدهای صنفی منتخب به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.

عباس‌آبادی دانشور در پاسخ به گلایه برخی شهروندان درباره دسترسی نداشتن به روغن و لاستیک با قیمت مصوب، تأکید کرد: این طرح در حال تکمیل است و شهروندان برای بهره‌مندی از مزایای آن باید به واحدهای صنفی منتخب که دارای بنر مشخص هستند مراجعه کنند.

وی همچنین با اشاره به تفاوت روغن‌های موتور از نظر گرید و نوع مصرف، گفت: قیمت روغن باید متناسب با مشخصات فنی و نوع خودرو بررسی شود و روغن خودروهای سواری با روغن خودروهای سنگین و دیزلی متفاوت است. بر همین اساس، طرح فعلی عمدتاً خودروهای سواری را پوشش می‌دهد و خدمات مربوط به خودروهای سنگین از طریق مراکز و پایانه‌های تخصصی ارائه می‌شود.

وی ، درباره ضرورت شفافیت در هزینه خدمات تعویض روغن و جلوگیری از دریافت مبالغ خارج از تعرفه اظهار کرد: واحدهای صنفی منتخب موظف‌اند مشخصات خودرو، شماره پلاک، میزان کارکرد و اطلاعات مالک را در فرم‌های مخصوص ثبت کنند و مبلغ دریافتی بابت خدمات را در فاکتور درج و به مشتری تحویل دهند.

عباس‌آبادی دانشور افزود: هرگونه خدمات جانبی از جمله تعویض فیلتر و سایر خدمات اضافی نیز باید به‌صورت شفاف در فاکتور قید شود. اتحادیه با بررسی فرم‌ها و تماس با مشتریان، بر عملکرد واحدهای صنفی نظارت می‌کند.

وی در پایان از شهروندان خواست هنگام مراجعه به مراکز تعویض روغن و عرضه لاستیک، ضمن توجه به نشان و بنر طرح، حتماً فاکتور دریافت کنند و در صورت مشاهده تخلف، موضوع را از طریق اتحادیه پیگیری کنند.