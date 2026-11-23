باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه با بزرگداشت شهدای دانش‌آموز و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۰ عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بوده و در طول این مدت، همواره در ایفای تعهدات خود پایبندی و ثبات قدم داشته است. ایران در سال ۱۹۷۴ ابتکار ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هیچ‌گاه به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، فی‌نفسه معاهده‌ای مثبت است که سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. مهم‌ترین این اهداف، خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است؛ موضوعاتی که ایران بر اساس اصول و مبانی خود به آن‌ها پایبند است. از سوی دیگر، این معاهده حق بهره‌مندی کشورها از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را نیز به رسمیت می‌شناسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: متأسفانه در موضوع هسته‌ای، شاهد رویکردی سیاسی و تبعیض‌آمیز از سوی آمریکا و متحدان آن هستیم؛ به‌گونه‌ای که معاهده از اساس به شکلی تفسیر و اجرا می‌شود که کشورهای عضو باید در برابر طرف‌هایی پاسخگو باشند که نه‌تنها عضو این معاهده نیستند، بلکه خود دارای زرادخانه‌های هسته‌ای هستند. آمریکا در حالی چنین رویکردی را دنبال می‌کند که با تبعیت از رژیم صهیونیستی، تناقض‌های آشکاری در این زمینه ایجاد کرده است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: یکی از پرسش‌های مهمی که در فضای گفتمانی داخل ایران مطرح شده، این است که با وجود چنین شرایطی، چرا باید حضور و عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ادامه داشته باشد. ما به این بحث و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جامعه احترام می‌گذاریم. با این حال، تأکید می‌کنم که ایران همچنان عضو معاهده NPT است و تا زمانی که عضویت آن ادامه داشته باشد، به تعهدات خود در چارچوب این معاهده پایبند خواهد بود. تاکنون نیز هیچ تصمیمی در خصوص خروج از این معاهده اتخاذ نشده است، هرچند این موضوع در جریان مباحث و گفت‌وگوهای عمومی و کارشناسی قرار دارد.

بقایی گفت: درباره موضوع بازگشایی تنگه هرمز که از سوی عراقچی مطرح شده است، باید ظرایف و پیچیدگی‌های این مسئله را در نظر گرفت. ایران در ایفای تعهدات خود همواره ثابت‌قدم بوده و در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، کشورمان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدات خود عمل خواهد کرد. ما در این زمینه جدی هستیم و اگر طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرا کند، امکان بازگشایی تنگه هرمز در کوتاه‌ترین زمان ممکن وجود خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های موجود نیست، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی می‌داند چه مطالباتی دارد و حقوق مردم ایران شامل چه مواردی است. در این زمینه، به هیچ عنوان از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد. مطالبات مطرح‌شده نیز مواردی عجیب و خارج از چارچوب نیستند، بلکه حقوق مسلم ایران به شمار می‌روند؛ از جمله رفع تحریم‌های ظالمانه و توقف محاصره دریایی. تمامی این موارد در چارچوب همان موضوعاتی قرار دارند که آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد و در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پذیرفته بود. بنابراین، این موارد پیش‌شرط محسوب نمی‌شوند، بلکه بخشی از حقوق و مطالبات قانونی ایران هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: درباره اظهارات و تحرکات ترامپ، این موضوع از جنبه‌های مختلف به حاکمیت ملی مربوط می‌شود و تمامی بخش‌های ذی‌ربط کشور، تحولات مربوط به آن را با دقت رصد می‌کنند و در هر جا که لازم باشد، اقدامات مقتضی انجام خواهند داد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از توسعه ارتباطات اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی در منطقه قفقاز جنوبی حمایت می‌کند. با این حال، در هرگونه اقدام و ابتکار منطقه‌ای، باید منافع و ملاحظات کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد. همچنین نباید هیچ‌گونه تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد شود و به هیچ نیروی مخل امنیت یا طرف ثالثی نباید اجازه داد امنیت منطقه را برهم بزند یا در روابط دوستانه و مناسبات کشورهای منطقه اخلال ایجاد کند.

بقایی گفت: ایران و ارمنستان بر اهمیت روابط دوجانبه و ضرورت صیانت از دستاوردهای این روابط تأکید دارند. مناسبات دو کشور که ریشه در تعاملات تاریخی، هزاران سال همزیستی و روابط مسالمت‌آمیز دارد، از زمان استقلال ارمنستان تاکنون، آجر به آجر و با تلاش، خردورزی و آینده‌نگری رهبران دو کشور شکل گرفته است. قطعاً هیچ‌یک از طرفین تمایلی ندارند که این اعتماد دیرینه مورد سوءاستفاده طرف‌های ثالثی قرار گیرد که اهمیتی برای ثبات منطقه قائل نیستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید شده است، حضور هیچ نیروی نظامی و امنیتی در مجاورت مرزهای ایران قابل قبول نیست. طرف ارمنی اطمینان‌های لازم را در این زمینه به ایران داده است. ما روابط خوبی با ارمنستان داریم و اعتماد متقابلی میان دو کشور برقرار است؛ با این حال، به طرف‌های ثالث اعتماد نداریم. بر همین اساس، تحولات منطقه را با دقت و حساسیت دنبال خواهیم کرد و در ارتباط نزدیک با مقام‌های ارمنستان خواهیم بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ما به‌طور کامل به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی لبنان احترام می‌گذاریم. با این حال، اگر منظور مقام‌های لبنانی از دخالت ایران، مواضع کشورمان در مذاکرات منتهی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و تأکید بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باشد، لازم است توضیح دهند که چگونه چنین موضعی می‌تواند دخالت در امور داخلی لبنان تلقی شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: به اعتقاد ما، مسئله لبنان در واقع یک مشکل اساسی دارد و آن، اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوزها و حملات روزانه این رژیم به خاک لبنان، نقض حریم سرزمینی این کشور و تهدید امنیت و حاکمیت آن است؛ وضعیتی که چندین دهه ادامه داشته است. مقاومت لبنان نیز در واکنش به تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی شکل گرفته و به یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار لبنان تبدیل شده است.

بقایی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری و حفظ روابطی دوستانه و سازنده با لبنان بوده و بر احترام کامل به استقلال و حاکمیت این کشور تأکید دارد. مسئله اصلی تهدیدکننده استقلال و حاکمیت لبنان، رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که با برخورداری از حمایت آمریکا، در حالی که خود به تجاوزها و اقدامات خصمانه علیه لبنان ادامه می‌دهد، تلاش می‌کند در جایگاه میانجی ظاهر شود.

نکته: متن با حفظ محتوای اصلی و اصلاح ساختار و نثر تنظیم شد. بخش‌هایی که در متن اولیه از نظر واژگان یا منظور گوینده مبهم بود، مانند اشاره به «سه هدف معاهده» و تاریخ تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، نیازمند تطبیق با فایل صوتی یا متن رسمی اظهارات است.

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