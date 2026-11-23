باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه با بزرگداشت شهدای دانش‌آموز و عرض تسلیت به مناسبت درگذشت رضا امیرخانی گفت: جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۹۷۰ عضو معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) بوده و در طول این مدت، همواره در ایفای تعهدات خود پایبندی و ثبات قدم داشته است. ایران در سال ۱۹۷۴ ابتکار ایجاد منطقه خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای را مطرح کرد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هیچ‌گاه به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نبوده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، فی‌نفسه معاهده‌ای مثبت است که سه هدف اصلی را دنبال می‌کند. مهم‌ترین این اهداف، خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای است؛ موضوعاتی که ایران بر اساس اصول و مبانی خود به آن‌ها پایبند است. از سوی دیگر، این معاهده حق بهره‌مندی کشورها از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز را نیز به رسمیت می‌شناسد.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: متأسفانه در موضوع هسته‌ای، شاهد رویکردی سیاسی و تبعیض‌آمیز از سوی آمریکا و متحدان آن هستیم؛ به‌گونه‌ای که معاهده از اساس به شکلی تفسیر و اجرا می‌شود که کشورهای عضو باید در برابر طرف‌هایی پاسخگو باشند که نه‌تنها عضو این معاهده نیستند، بلکه خود دارای زرادخانه‌های هسته‌ای هستند. آمریکا در حالی چنین رویکردی را دنبال می‌کند که با تبعیت از رژیم صهیونیستی، تناقض‌های آشکاری در این زمینه ایجاد کرده است.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: یکی از پرسش‌های مهمی که در فضای گفتمانی داخل ایران مطرح شده، این است که با وجود چنین شرایطی، چرا باید حضور و عضویت ایران در معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای ادامه داشته باشد. ما به این بحث و دیدگاه‌های مطرح‌شده در جامعه احترام می‌گذاریم. با این حال، تأکید می‌کنم که ایران همچنان عضو معاهده NPT است و تا زمانی که عضویت آن ادامه داشته باشد، به تعهدات خود در چارچوب این معاهده پایبند خواهد بود. تاکنون نیز هیچ تصمیمی در خصوص خروج از این معاهده اتخاذ نشده است، هرچند این موضوع در جریان مباحث و گفت‌وگوهای عمومی و کارشناسی قرار دارد.

آمریکا به تعهدات اسلام‌آباد عمل کند

بقایی گفت: درباره موضوع بازگشایی ۲ ساعته تنگه هرمز که از سوی آقای عراقچی مطرح شده است، باید ظرایف و پیچیدگی‌های این مسئله را در نظر گرفت. ایران در ایفای تعهدات خود همواره ثابت‌قدم بوده و در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل کند، کشورمان نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تعهدات خود عمل خواهد کرد. ما در این زمینه جدی هستیم و اگر طرف آمریکایی تعهدات خود را اجرا کند، امکان بازگشایی تنگه هرمز در کوتاه‌ترین زمان ممکن وجود خواهد داشت.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: این موضوع به معنای نادیده گرفتن پیچیدگی‌های موجود نیست، بلکه تأکیدی بر این واقعیت است که جمهوری اسلامی ایران به‌خوبی می‌داند چه مطالباتی دارد و حقوق مردم ایران شامل چه مواردی است. در این زمینه، به هیچ عنوان از حقوق ملت ایران کوتاه نخواهیم آمد. مطالبات مطرح‌شده نیز مواردی عجیب و خارج از چارچوب نیستند، بلکه حقوق مسلم ایران به شمار می‌روند؛ از جمله رفع تحریم‌های ظالمانه و توقف محاصره دریایی. تمامی این موارد در چارچوب همان موضوعاتی قرار دارند که آمریکا در تاریخ ۲۸ خرداد و در تفاهم‌نامه اسلام‌آباد پذیرفته بود. بنابراین، این موارد پیش‌شرط محسوب نمی‌شوند، بلکه بخشی از حقوق و مطالبات قانونی ایران هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: درباره اظهارات و تحرکات ترامپ، این موضوع از جنبه‌های مختلف به حاکمیت ملی مربوط می‌شود و تمامی بخش‌های ذی‌ربط کشور، تحولات مربوط به آن را با دقت رصد می‌کنند و در هر جا که لازم باشد، اقدامات مقتضی انجام خواهند داد.

تغییر در ژئوپلیتیک منطقه را نمی‌پذیریم

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از توسعه ارتباطات اقتصادی و رفع انسداد مسیرهای مواصلاتی در منطقه قفقاز جنوبی حمایت می‌کند. با این حال، در هرگونه اقدام و ابتکار منطقه‌ای، باید منافع و ملاحظات کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد. همچنین نباید هیچ‌گونه تغییری در ژئوپلیتیک منطقه ایجاد شود و به هیچ نیروی مخل امنیت یا طرف ثالثی نباید اجازه داد امنیت منطقه را برهم بزند یا در روابط دوستانه و مناسبات کشورهای منطقه اخلال ایجاد کند.

بقایی گفت: ایران و ارمنستان بر اهمیت روابط دوجانبه و ضرورت صیانت از دستاوردهای این روابط تأکید دارند. مناسبات دو کشور که ریشه در تعاملات تاریخی، هزاران سال همزیستی و روابط مسالمت‌آمیز دارد، از زمان استقلال ارمنستان تاکنون، آجر به آجر و با تلاش، خردورزی و آینده‌نگری رهبران دو کشور شکل گرفته است. قطعاً هیچ‌یک از طرفین تمایلی ندارند که این اعتماد دیرینه مورد سوءاستفاده طرف‌های ثالثی قرار گیرد که اهمیتی برای ثبات منطقه قائل نیستند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز تأکید شده است، حضور هیچ نیروی نظامی و امنیتی در مجاورت مرزهای ایران قابل قبول نیست. طرف ارمنی اطمینان‌های لازم را در این زمینه به ایران داده است. ما روابط خوبی با ارمنستان داریم و اعتماد متقابلی میان دو کشور برقرار است؛ با این حال، به طرف‌های ثالث اعتماد نداریم. بر همین اساس، تحولات منطقه را با دقت و حساسیت دنبال خواهیم کرد و در ارتباط نزدیک با مقام‌های ارمنستان خواهیم بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: ما به‌طور کامل به حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی لبنان احترام می‌گذاریم. با این حال، اگر منظور مقام‌های لبنانی از دخالت ایران، مواضع کشورمان در مذاکرات منتهی به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد و تأکید بر ضرورت حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان باشد، لازم است توضیح دهند که چگونه چنین موضعی می‌تواند دخالت در امور داخلی لبنان تلقی شود.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: به اعتقاد ما، مسئله لبنان در واقع یک مشکل اساسی دارد و آن، اشغالگری رژیم صهیونیستی و تجاوزها و حملات روزانه این رژیم به خاک لبنان، نقض حریم سرزمینی این کشور و تهدید امنیت و حاکمیت آن است؛ وضعیتی که چندین دهه ادامه داشته است. مقاومت لبنان نیز در واکنش به تجاوزگری و اشغالگری رژیم صهیونیستی شکل گرفته و به یکی از مؤلفه‌های مهم اقتدار لبنان تبدیل شده است.

بقایی گفت: جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان برقراری و حفظ روابطی دوستانه و سازنده با لبنان بوده و بر احترام کامل به استقلال و حاکمیت این کشور تأکید دارد. مسئله اصلی تهدیدکننده استقلال و حاکمیت لبنان، رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که با برخورداری از حمایت آمریکا، در حالی که خود به تجاوزها و اقدامات خصمانه علیه لبنان ادامه می‌دهد، تلاش می‌کند در جایگاه میانجی ظاهر شود.

ایران بازی‌ساز است

بقایی گفت: طرح موضوعات مختلف در گفت‌وگوهای بین‌المللی امری رایج است، اما جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که نه‌تنها یک بازیگر فعال، بلکه بازی‌ساز نیز هست. روسیه و چین از دوستان جمهوری اسلامی ایران هستند و پیش از برگزاری نشست آمریکا، روسیه و چین، با این دو کشور در تماس بودیم. پس از برگزاری این نشست نیز از طریق سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، گفت‌وگوهای لازم انجام شد. اطمینان داریم که در چنین نشست‌هایی، یکی از دغدغه‌های هر کشوری که با آمریکا گفت‌وگو می‌کند، طرح پرسش‌هایی درباره عملکرد این کشور، نقض حقوق بین‌الملل و فجایعی است که در پی اقدامات آمریکا در منطقه و سایر نقاط جهان ایجاد شده است. همان‌طور که در بیانیه پایانی نیز مشاهده کردید، این موضوعات مورد توجه قرار گرفته‌اند. بنابراین، اطمینان داریم که درباره سرنوشت خودمان تصمیم می‌گیریم و تصمیم‌گیری درباره ایران در هیچ نقطه‌ای خارج از تهران انجام نخواهد شد.

برگزاری اجلاس اکو در تهران

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: اجلاس اکو در روزهای دوازدهم و سیزدهم آذرماه برگزار خواهد شد. اجلاس بازار اکو نیز چند روز پیش در اسلام‌آباد پاکستان برگزار شد و مصوبات آن قرار است در اجلاس تهران به شرکت‌کنندگان ارائه شود. اسامی شرکت‌کنندگان در اجلاس تهران را دفتر رئیس‌جمهور اعلام خواهد کرد، اما تا جایی که اطلاع دارم، کشورهای عضو در سطح مناسبی در این اجلاس حضور خواهند یافت. عمده شرکت‌کنندگان در سطح رؤسای دولت‌ها و حکومت‌ها خواهند بود و همچنین میزبان مهمانان ویژه‌ای خواهیم بود.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: تهدیدهای آمریکا موضوع تازه‌ای نیست؛ این کشور طی دو سال گذشته، هر روز تهدید کرده و هم‌زمان مدعی پیروزی شده است. با این حال، مردم ایران نشان داده‌اند که قرار نیست در برابر این تهدیدها و جنایت‌های گسترده، از میهن، حقوق و عزت خود دست بکشند. ما به‌خوبی می‌دانیم که آمریکا به دنبال تحمیل خواسته‌های خود است و اقدامات این کشور نیز غیرقانونی بوده است. تداوم این تهدیدها نه‌تنها موجب عقب‌نشینی ملت ایران نخواهد شد، بلکه مردم کشورمان را در مواجهه با شرارت‌های آمریکا و متحدانش مصمم‌تر، منسجم‌تر و یکدل‌تر خواهد کرد.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: اظهارات و ادعاهای مطرح‌شده ونس علیه ایران، نمونه‌ای از وارونه‌گویی است و طرف مقابل در این زمینه پیوسته از یکدیگر سبقت می‌گیرد. اینکه ادعا شود ایران در صورت برخورداری از فلان سلاح یا امکانات، چگونه با آمریکا برخورد می‌کرد، نوعی سفسطه مغرضانه و شرورانه است. ایران پیش از حمله نهم اسفندماه، هیچ اقدامی علیه هیچ‌یک از کشورهای منطقه انجام نداده بود. اکنون نیز که جمهوری اسلامی ایران در حال دفاع از خود است، طرح چنین استدلال‌هایی از سوی طرف مقابل، بیش از هر چیز نشان‌دهنده تلاش برای فرار از پاسخ‌گویی به افکار عمومی و مردم خودشان است.

خطای بزرگ نویسندگان نیویورک تایمز

بقایی درباره انتشار گزارشی در نیویورک تایمز درباره حمله به سدهای ایران گفت: چنین اتفاقی رخ نخواهد داد. انتشار گزارشی که هیچ مبنایی در واقعیت ندارد، اقدامی غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای از سوی یک نشریه است که در راستای جنگ روانی آمریکا و با هدف توجیه نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه صورت گرفته است. بخشی از این رویکرد نیز به این واقعیت بازمی‌گردد که جریان مسلط سیاسی در آمریکا طی دو سال گذشته، هنجارهای بین‌المللی را به‌طور گسترده و آشکار نقض کرده است؛ موضوعی که خطری جدی برای جامعه بین‌المللی به شمار می‌رود.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: دولت سوئیس، به‌عنوان یکی از دولت‌های امین معاهدات و کنوانسیون‌های ژنو، نباید در برابر چنین اقداماتی سکوت کند. اگر واقعاً به اصول و تعهدات بین‌المللی پایبند هستند، باید دستاوردهای تمدن بشری و قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه را رعایت کنند. حتی نویسندگان این گزارش و نشریه منتشرکننده آن نیز باید متوجه خطای بزرگی باشند که مرتکب شده‌اند. سایر ادعاهای مطرح‌شده از سوی آنان نیز در همین سطح قرار دارد؛ ادعاهایی بی‌پایه، بی‌اساس و مبتنی بر تکرار دروغ‌هایی که طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، با هدف زمینه‌سازی و توجیه اقدامات تجاوزکارانه خود مطرح کرده‌اند.

اعتراض ایران به قطر

بقایی در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی براینکه قطر و آلمان در بیانیه‌ای مشترک با لحنی تند آنچه حملات ایران به قطر و بقیه کشورهای منطقه توصیف کرد‌ه‌اند را محکوم کردند و از ایران خواستند به تعهدات هسته‌ای خود عمل کند و هرگز به‌دنبال سلاح هسته‌ای نرود، حملات به کشتی‌های تجاری و تهدید کشتیرانی در تنگه هرمز را محکوم کردند و همینطور خواستار توقف حملات حوثی‌ها به عربستان و حمایت ایران از این گروه شدند. این در حالی است که اولا قطر خودش پایگاه و حامی آمریکا و اسرائیل در جنگ علیه ایران بوده و هم اینکه همزمان اصرار دارد نقش میانجی انحصاری ایران-آمریکا هم داشته باشد. این تناقضات را چطور باید با هم جمع کرد؟ آیا به قطر تذکر داده شده که جرا با آلمانی که رسما همدست اسرائیل در نسل‌کشی و ترور است، همداستان شده است؟، گفت: برای ما بسیار تعجب‌آور و تأسف‌بار است. موضع آلمان مشخص است؛ کشوری که نشان داده در سیاست خارجی خود از استقلال عمل و ثبات قدم برخوردار نیست. طرفی که به‌جای محکوم کردن آمریکا و اسرائیل به دلیل حمله به ایران، درصدد توجیه این اقدام برآمد و اعلام کرد که اسرائیل کار کثیف ما را انجام داده است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی بیان کرد: با این حال، چنین موضعی از سوی قطر برای ما دور از انتظار بود؛ چراکه قطر کشوری همسایه و دارای مراودات مهم و مستمر با جمهوری اسلامی ایران است. این کشور خود شاهد بوده است که چگونه از پایگاه‌های مستقر در برخی کشورهای منطقه برای ضربه زدن به ایران استفاده شده است. همچنین، مقام‌های قطری اذعان کرده‌اند که در جریان پاسخ‌های دفاعی ایران، به‌جز یک مورد که توضیحات خاص خود را دارد، هیچ نقطه‌ای به‌جز پایگاه‌های آمریکا در قطر هدف قرار نگرفته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: با وجود این واقعیت‌ها، همراهی قطر با آلمان در صدور چنین بیانیه‌ای، آن هم در شرایطی که آلمان کشوری خارج از منطقه است و نشان داده توجهی به همبستگی و مطالبات مشترک کشورهای منطقه ندارد، موضوعی است که نیازمند توضیح است. تمامی ادعاهای مطرح‌شده در این بیانیه مردود بوده و از نظر جمهوری اسلامی ایران قابل پذیرش نیست.

دیپلمات ارشد کشورمان تصریح کرد: در همین ارتباط، کاردار قطر در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران نسبت به این بیانیه بی‌اساس به وی ابلاغ شد.

روشن شدن ابعاد پاسخ ایران به دشمنان توسط سید مجید موسوی

بقایی درباره پاسخ ایران در صورت وقوع جنگ گفت: آقای سید مجید موسوی در زمان مقتضی، پاسخ‌ها را در قالبی منسجم و روشن ارائه خواهند کرد و آن زمان ابعاد موضوع برای طرف مقابل مشخص خواهد شد.

دروغ بمب کثیف

سخنگوی دستگاه دیپلماسی گفت: این ادعاها تلاشی برای فرار از پاسخ‌گویی به افکار عمومی درباره آغاز جنگی غیرقانونی و ظالمانه علیه ایران است.

دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: پس از ناکامی در ترویج ادعای تهدید هسته‌ای ایران، اکنون با طرح ادعاهایی درباره بمب کثیف و سدهای ایران، به دنبال توجیه این تجاوز هستند؛ ادعاهایی که نمی‌تواند جنایت و اقدام غیرقانونی آن‌ها را توجیه کند.

زخم‌های ما نشان از استقامت ماست

بقایی درباره توهین‌های وزیر خزانه‌داری آمریکا به مردم ایران گفت گفت: ما حتماً زخم خورده‌ایم و نمی‌توان انتظار داشت شیری که در مواجهه با کفتارها چنگ و دندان نشان داده و از خود دفاع کرده است، بدون تحمل زخم و آسیب از میدان خارج شود. این زخم‌ها نشانه مقاومت و استقامت ماست و موجب خواهد شد که با اراده‌ای راسخ‌تر از گذشته در مسیر دفاع از ایران ثابت‌قدم بمانیم. با این حال، درباره اظهارات مقام آمریکایی خطاب به ایرانیان و استفاده از تعبیر «زخمی»، باید دید منظور وی از این عبارت چیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: آمریکایی‌ها هم در عرصه فرهنگی و هم در انتخابات شکست خورده‌اند و اکنون از این مسئله ناراحت هستند که چرا عملیات موسوم به «فشار اقتصادی» آنان به نتیجه نمی‌رسد. این‌گونه اظهارات و ادبیات توهین‌آمیز مقام‌های آمریکایی، ناشی از کمبود محبت و دوری از خانواده و محبوس شدن در محیط خشن نظامی است. به‌کارگیری چنین ادبیاتی تأسف‌برانگیز است؛ چراکه این اظهارات نه از صداقت برخوردار است و نه بیانگر شجاعت، بلکه نشان‌دهنده هراس از خشم انسان‌های آزاده است. با این حال، خودکرده را تدبیر نیست.

ایران برای امنیت خود به‌صورت مستقل تصمیم می‌گیرد

سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره موضع روسیه و چین درباره تغییر دکترین هسته‌ای ایران بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران کشوری مستقل است و هر تصمیمی که در ارتباط با مصالح و منافع ملی کشور اتخاذ شود، به‌صورت مستقل از سوی خود ایران اتخاذ خواهد شد. ما با دوستان خود درباره موضوعات مختلف مشورت می‌کنیم و دیدگاه‌های یکدیگر را می‌شنویم، اما هم جمهوری اسلامی ایران و هم دوستان ما به‌خوبی می‌دانند که کشورمان در خصوص مسائلی که با امنیت ملی آن ارتباط دارد، مستقلاً تصمیم‌گیری می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با اقدامات غیرقانونی آمریکا که طیف گسترده‌ای از اقدامات، از جمله تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی، تحریم‌های اقتصادی و آنچه از آن با عنوان محاصره دریایی و اقتصادی یاد می‌شود را در بر می‌گیرد، از ظرفیت‌ها و ابزارهای لازم برخوردار است. این اقدامات، در کنار سایر اشکال تعرض نظامی، نقض آشکار منشور سازمان ملل متحد و مغایر با ماده ۴ این منشور محسوب می‌شود و در واقع مصداق تجاوز نظامی به معنای واقعی کلمه است.

بقایی گفت: طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران حق دارد برای دفاع از خود از تمامی ابزارهای موجود استفاده کند. در سطوح عالی کشور، درباره ابزارها و سازوکارهای مقابله با این تعرضات تصمیم‌گیری شده و مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، دیپلماتیک و دفاعی در دستور کار قرار گرفته و در حال اجراست. آنچه طی چند روز اخیر به‌طور مشخص مطرح شده، صرفاً گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای بوده که پس از انتشار، برخی رسانه‌ها نیز به آن دامن زده‌اند.