باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - موضوع حذف برخی خانوارها از طرح کالابرگ و تعیین معیارهایی مانند مالکیت خودرو با ارزش بیش از ۷.۵ میلیارد تومان، املاک مسکونی و غیرمسکونی با ارزش بالا، دارایی‌های بورسی، تسهیلات بانکی، کارت بازرگانی و میزان مصرف انرژی، به یکی از موضوعات مورد بحث افکار عمومی تبدیل شده است.

زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس، درباره مبنای شکل‌گیری کالابرگ یک میلیون تومانی و نحوه تعیین شاخص‌های حذف مشمولان توضیحاتی ارائه کرد.

وی با اشاره به اینکه طرح کالابرگ در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۵ شکل گرفت، اظهار کرد: در دی‌ماه، دولت اعلام کرد ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی را حذف کرده است. در آن مقطع، بحث جدی در مجلس شکل گرفت و بسیاری از نمایندگان با این تصمیم مخالفت کردند؛ چراکه اعتقاد داشتند حذف ارز ترجیحی بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، قطعاً به افزایش تورم منجر می‌شود.

زنگنه افزود: در آن زمان دولت پیشنهاد داد مابه‌التفاوت درآمد حاصل از تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی را در قالب کالابرگ به مردم اختصاص دهد. این موضوع از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاونان وی و وزیر اقتصاد در رسانه‌ها و همچنین در صحن علنی مجلس و کمیسیون تلفیق مطرح شد و نمایندگان نیز با اتکا به همین تعهدات، بودجه سال ۱۴۰۵ را تصویب کردند.

وی با بیان اینکه در بودجه برای اجرای طرح کالابرگ اعتباری در نظر گرفته شده است، گفت: بر اساس برآوردهای اولیه، برای پرداخت کالابرگ به حدود ۸۷ میلیون نفر در شش ماه نخست سال، به حدود ۶۱۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز بود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: بررسی اطلاعات مربوط به میزان فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن نشان می‌دهد دولت در این مدت بیش از منابع مورد نیاز کالابرگ درآمد داشته است؛ به‌طوری‌که برآوردها از درآمدی بین ۶۵۰ تا ۶۸۵ هزار میلیارد تومان حکایت دارد. بنابراین دولت در شش ماه نخست سال نه‌تنها با کمبود منابع برای اجرای این طرح مواجه نبوده، بلکه حتی امکان افزایش اعتبار کالابرگ از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان یا بیشتر را نیز داشته است.

منابع کالابرگ در هزینه‌های دیگر دولت مصرف شد

زنگنه با انتقاد از نحوه مدیریت منابع بودجه‌ای در دولت تصریح کرد: متأسفانه نوعی بی‌نظمی در مدیریت منابع و مصارف بودجه وجود دارد. دولت به جای اینکه درآمدهای حاصل از محل‌های مختلف را بر اساس سرفصل‌های قانونی هزینه کند، همه منابع را در یک مجموعه تجمیع کرده و سپس برای پرداخت حقوق و دستمزد، سود اوراق و سایر هزینه‌های تحمیل‌شده به دولت از آن برداشت کرده است.

وی افزود: همین مسئله موجب شده منابعی که باید به کالابرگ اختصاص پیدا می‌کرد، در بخش‌های دیگر هزینه شود و در نهایت دولت با کمبود اعتبار مواجه شود. این موضوع حتی باعث نارضایتی برخی فروشندگان طرف قرارداد طرح نیز شده است؛ هرچند به گفته آنان، وضعیت تسویه‌حساب‌ها تا حدودی بهتر شده است.

شاخص‌های حذف مشمولان بر اساس میزان اعتبار تنظیم می‌شود

این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه شاخص‌های اعلام‌شده برای حذف خانوارها از کالابرگ مبنای منطقی و ثابتی ندارد، اظهار کرد: دولت این شاخص‌ها را از ابتدا تعیین نکرده که بر اساس آن مشخص کند چه کسی مشمول کالابرگ نیست؛ بلکه ابتدا میزان منابع موجود خود را در نظر می‌گیرد و سپس به مجموعه‌های زیرمجموعه اعلام می‌کند شاخص‌ها را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که در نهایت تعداد مشمولان با اعتبار موجود تناسب داشته باشد.

زنگنه ادامه داد: بنابراین مسئله اصلی این نیست که شاخص‌ها بر اساس یک مبنای اقتصادی و منطقی تعیین شده باشند، بلکه دولت ابتدا میزان پولی را که در اختیار دارد مشخص می‌کند و بعد معیارها را به‌گونه‌ای تغییر می‌دهد که تعداد افراد مشمول با همان منابع تطبیق پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه ارزش دارایی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوار باشد، گفت: ممکن است فردی خودرویی را با قیمت پایین خریداری کرده باشد، اما ارزش آن در اثر تورم افزایش پیدا کرده باشد؛ با این حال، این دارایی لزوماً به معنای برخورداری از درآمد بالا نیست. برای مثال، ممکن است خانواری پنج‌نفره خودرویی با ارزش چند میلیارد تومان داشته باشد، اما درآمد آنچنانی نداشته باشد و همین دارایی نیز بخش مهمی از وضعیت اقتصادی آن خانواده را تشکیل دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأکید کرد: ممکن است ارزش مسکن یا سایر دارایی‌های افراد در اثر تورم افزایش پیدا کرده باشد، اما این موضوع به معنای افزایش قدرت خرید و درآمد واقعی خانوار نیست. بنابراین نمی‌توان صرفاً با تکیه بر چنین شاخص‌هایی درباره برخورداری یا عدم برخورداری افراد از حمایت‌های معیشتی تصمیم گرفت.

حذف از کالابرگ با تغییر شاخص‌ها ادامه پیدا می‌کند

زنگنه با هشدار نسبت به پیامدهای این شیوه تصمیم‌گیری اظهار کرد: وقتی مبنای حذف افراد، میزان منابع موجود دولت باشد، اگر فردا منابع دولت کمتر شود، ممکن است شاخص‌ها باز هم تغییر کند و حتی داشتن خودرویی مانند پراید یا سایر معیارهای غیرمرتبط به فهرست حذف اضافه شود.

وی افزود: حتی ممکن است معیارهایی مانند تعداد دفعات سفر یا زیارت افراد نیز به شاخص‌های حذف اضافه شود؛ بنابراین مسئله اصلی، خود شاخص‌ها نیست، بلکه کمبود منابعی است که دولت برای اجرای تعهدات خود در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت ورود مجلس برای دفاع از حقوق مردم و جلوگیری از حذف غیرمنطقی خانوارها از طرح کالابرگ، گفت: واقعیت این است که مجلس باید در این زمینه مداخله کند، اما متأسفانه...

زنگنه در پایان بر ضرورت ورود مجلس به موضوع و بررسی نحوه اجرای طرح کالابرگ تأکید کرد.