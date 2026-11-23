باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - بر اساس اعلام وزارت بهداشت؛ شیوع آنفلوانزا در ۱۴ استان بالاتر از آستانه هشدار است و تعداد آزمایش‌های مثبت آنفلوانزا ١٠ درصد از آستانه هشدار عبور کرده است.

در این میان چهارمحال و بختیاری با ۲۸.۳ درصد سومین استان کشور در شیوع آنفلوانزاست.

دکتر ناصر خسروی متخصص عفونی و رئیس بیمارستان هاجر(س) شهرکرد از مردم خواست توصیه‌های تخصصی پزشکی برای پیشگیری و مقابله با عوارض این بیماری را جدی بگیرند.

آنفلوآنزا به عنوان یک عفونت حاد تنفسی، عمدتاً از طریق قطرات تنفسی منتقل شده و در دستگاه تنفس فوقانی جایگزین می‌شود که علائم اولیه آن با گرفتگی و آبریزش بینی، گلودرد، سردرد و علائم تنفسی آغاز می‌گردد.

سیر بالینی بیماری بطوری است که علائم سرماخوردگی و آنفلوآنزا معمولاً پس از گذشت سه روز وارد فاز جدیدی شده و تا پنج روز تداوم می‌یابد؛ به طوری که تب، سردرد و بدن‌درد در این بازه زمانی فروکش می‌کند، هرچند ممکن است سرفه همچنان ادامه داشته باشد.

این بیماری می‌تواند عوارض جدی و تهدیدکننده‌ای به همراه داشته باشد که شناخت به‌موقع آن‌ها بسیار حیاتی است:

پنومونی اولیه ویروسی؛ در این حالت، بیمار مبتلا به آنفلوآنز ناگهان دچار تب بالا (۳۸.۵ تا ۴۰ درجه)، تنگی نفس و کاهش اکسیژن خون می‌شود که نیازمند بستری فوری در مراکز درمانی است.

عفونت‌های ثانویه باکتریایی؛ این عارضه معمولاً ۴ تا ۱۴ روز پس از بهبود نسبی بیماری بروز می‌کند و ممکن است بیمار با تب، تنگی نفس و سرفه شدید مجدداً مراجعه کند که سوار شدن باکتری روی عفونت ویروسی، پیش‌آگهی درمان را دشوارتر می‌کند.

میوکاردیت (درگیری عضله قلب)؛ آسیب به بافت ماهیچه قلب و افت برونده قلبی از دیگر عوارض جدی است.

دکتر خسروی با اشاره به این که زمان طلایی تزریق واکسن از اواسط شهریور تا اواخر مهرماه است، تأکید کرد: گروه‌های پرخطر شامل مادران باردار، افراد بالای ۶۵ سال، کودکان زیر ۴ سال، بیماران مبتلا به نقص ایمنی، افراد تحت شیمی‌درمانی و بیماران مزمن قلبی و ریوی باید حتماً ‌سالانه واکسینه شوند.

افرادی که در این گروه‌های پرخطر قرار دارند و موفق به دریافت واکسن نشده‌اند، در صورت مواجهه با فرد مبتلا در طول زمستان، حتماً باید تحت پیشگیری دارویی قرار گیرند تا از ابتلا به فرم‌های شدید بیماری جلوگیری شود.