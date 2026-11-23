باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری سخنگوی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در دبیرستان پسرانه علامه حلی برگزار شد.

علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در این نشست ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: بسیج در تمام حوادث کشور اعم از سیل، زلزله و... به کمک مردم آمده و از این رو کارنامه درخشان دارد.

فرهادی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از اجرای «زیست‌بوم جدید برنامه درسی دوره اول ابتدایی» خبر داد.

وی توضیح داد: یکی از چالش‌های همیشگی در برنامه درسی ملی، محدودیت زمان برای فعالیت‌های پرورشی بوده است. برای رفع این چالش، در زیست‌بوم جدید، تلاش می‌شود تا برنامه‌های آموزشی و پرورشی به شکلی یکپارچه در قالب برنامه درسی مدرسه‌ای تدوین شوند.

وی افزود: این زیست‌بوم با هدف ایجاد پیوستگی میان تمام حوزه‌ها، از جمله آموزش ریاضی، علوم و زبان، طراحی شده است تا علاوه بر تقویت بنیان‌های علمی، فرصت کافی برای فعالیت‌های تربیتی و پرورشی نیز فراهم شود. سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: این طرح پس از اجرای آزمایشی، اکنون وارد مرحله الگوسازی شده است.

وی گفت: زیست‌بوم جدید برنامه درسی که در سال تحصیلی گذشته در تعدادی از مدارس اجرا شد، در سال تحصیلی جاری در حدود ۲۰۰ مدرسه در سراسر کشور به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد. همچنین کتاب‌های نگاشت در پایه اول و دوم ابتدایی نیز در چارچوب این زیست‌بوم جدید تدوین و از طریق سامانه سازمان پژوهش در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

تمرکز بر توسعه مهارت‌ها و ظرفیت‌های بومی

فرهادی تصریح کرد: رویکرد جدید، حرکت از مدل صرفاً کتاب‌محور به سمت مدل برنامه‌محور است. وی تصریح کرد که در این مسیر، تلاش می‌شود تا نقش مدرسه، منطقه و استان در برنامه درسی تقویت شده و از ظرفیت‌های بومی و محیطی برای ارتقای کیفیت یادگیری و تربیت دانش‌آموزان استفاده شود.

فرهادی با اشاره به ضرورت تقویت آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و حوزه «کار و دانش»، از برنامه‌های عملیاتی برای افزایش تعداد هنرستان‌ها خبر داد.

وی گفت: در راستای ارتقای ظرفیت‌های آموزشی، هدف‌گذاری شده که بیش از ۶۰۰ هنرستان به شبکه آموزش و پرورش اضافه می‌شود. این شامل تأسیس ۵۰۰ هنرستان جدید در حوزه تولید و کارآفرینی و همچنین ایجاد ۸۹ هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای تحت عنوان طرح «همنوا» است.

وی افزود: در برخی استان‌ها و شهرها، نرخ دانش‌آموزان هنرستان به دلیل توجه به مهارت‌آموزی، از نرخ دانش‌آموزان در سایر مقاطع پیشی گرفته است که این نشان‌دهنده استقبال دانش‌آموزان از مسیر مهارت‌محوری است.

توانمندسازی معلمان و ارتقای کیفیت آموزشی

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین به اقدامات صورت گرفته در زمینه تقویت توان حرفه‌ای معلمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۱۷ دبیرخانه کشوری در حوزه متوسطه اول، در قالب ۵۴۴ گروه آموزشی و سرگروهان آموزشی در حال فعالیت هستند. همچنین در حوزه فناوری‌های آموزشی، تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از معلمان در زمینه آموزش تکنولوژی توانمند شده‌اند.

حمایت از استعدادها و بازنگری در منابع آموزشی

فرهادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع شناسایی استعدادها و حمایت از فعالان حوزه تربیت اشاره کرد و از بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین در برنامه‌ریزی درسی سخن گفت. وی همچنین از تلاش‌های وزارتخانه برای بازنگری در منابع آموزشی و نشریات تخصصی از جمله «مجلات رشد» خبر داد.

وی تصریح کرد: با توجه به تغییرات سریع علمی و اجتماعی که کودکان با آن زندگی می‌کنند، ما در حال اجرای پویش‌هایی هستیم تا کتاب‌های درسی را با نیازهای روز و نیازهای نسل جدید همسو کنیم. در همین راستا، از طریق شبکه تلویزیونی «امید» نیز برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در این حوزه پخش می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که با هدف تثبیت بنیان‌های علمی دانش‌آموزان، آزمون‌های سنجش شایستگی برای پایه هفتم با هدف شناسایی نقاط ضعف و تقویت دانش‌آموزان طراحی شده است. وی افزود: «تاکنون حدود ۹۶۵ هزار دانش‌آموز پایه هفتم در این آزمون‌های تشخیصی شرکت کرده‌اند که نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت این طرح است.»

وی همچنین از تولید ۱۵۵۰۰ محتوای آموزشی با همکاری شبکه رسانه ملی خبر داد و گفت: «این محتواها که با نظارت مستقیم وزارتخانه تولید شده‌اند، در قالب ۳۳ گروه رشته فنی‌وحرفه‌ای و کاردان دانش برای مقطع متوسطه دوم تولید شده و از طریق شبکه آموزش و همچنین پلتفرم‌هایی نظیر «شاد» به صورت رایگان در دسترس دانش‌آموزان قرار دارند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در بخشی از اظهارات خود با ارائه آمار دقیق از وضعیت منابع انسانی، بر گسترش برنامه‌های ارتقای صلاحیت‌های شغلی معلمان تاکید کرد.

وی اظهار کرد: در راستای توانمندسازی معلمان، مجموعاً ۷۵ میلیون ساعت آموزش در قالب ۱۲۹ دوره آموزشی و در بیش از ۱۴ هزار کلاس برگزار شده است که این رقم نشان‌دهنده رشد ۱۹۷ درصدی در حوزه آموزش معلمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

نتایج آزمون شایستگی مدیران و رتبه‌بندی معلمان

وی در ادامه با ارائه آمار مربوط به مدیریت مدارس گفت: در بخش انتصاب مدیران، بیش از ۷۰ هزار نفر در آزمون شایستگی شرکت کردند که از این میان، ۴۶ هزار نفر گواهی صلاحیت مدیریتی را دریافت کردند.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین به فرایند رتبه‌بندی معلمان اشاره کرد و افزود: از مجموع حدود ۳۸۰ هزار معلم، تعداد ۳۷۹ هزار و ۲۷۸ نفر در سامانه رتبه‌بندی اقدام به بارگذاری مدارک و تکمیل فرم‌ها کردند. وی خاطرنشان کرد که معلمان در صورت عدم موافقت با نتیجه رتبه‌بندی، می‌توانند طبق روال قانونی طی مدت مشخصی اعتراض خود را ثبت کنند.

استخدام نخبگان و ردیف‌های استخدامی

فرهادی در بخش پایانی گزارش خود به موضوع تامین نیروی انسانی از طریق نخبگان اشاره کرد و گفت: در سال جاری، ۳۶۰۰ ردیف استخدامی از طریق سازمان‌های مربوطه در دسترس قرار گرفته است که بخشی از این ظرفیت از طریق معرفی نخبگان بنیاد ملی نخبگان و دانشگاه‌های تخصصی تأمین می‌شود. همچنین در حوزه استخدامی، فرآیند جذب نیرو بر اساس قوانین مربوطه و با رعایت استاندارد‌های ارزیابی مستمر در حال انجام است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به محتوای دوره‌های توانمندسازی معلمان، بر رویکرد تخصصی و مهارتی این آموزش‌ها تاکید کرد.

وی افزود: محتوای دوره‌های آموزشی معلمان شامل مباحثی همچون روش‌های نوین تدریس، آشنایی با کتب تازه‌تألیف و ارزش‌گذاری محتوای آموزشی است تا معلمان با تسلط کامل وارد کلاس‌های درس شوند.

فرهادی همچنین با اشاره به اهمیت مسائل تربیتی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ادامه داد: در بخش آسیب‌های اجتماعی و مباحث تربیتی، محدود به استفاده از نیروهای درون‌سازمانی نیستیم؛ بلکه از ظرفیت اساتید دانشگاه‌ها، نهادهای متولی و تشکل‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) برای ارتقای آگاهی و مهارت معلمان استفاده می‌شود.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضوابط انضباطی و آیین‌نامه‌های اجرایی در مدارس، خاطرنشان کرد که نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین مربوط به وظایف و اختیارات مدیران و معلمان، به ویژه در خصوص صیانت از کرامت دانش‌آموزان و پرهیز از هرگونه بدرفتاری، همواره با تأکید جدی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد که ابعاد حادثه اخیر در کرمانشاه در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و وزارتخانه منتظر نتایج دقیق این بررسی‌هاست.

وی تصریح کرد: ما بر صیانت از دانش‌آموزان و فراهم کردن محیطی امن در مدارس تاکید داریم و در موضوع حفاظت از دانش‌آموزان با هیچ‌کس تعارف نخواهیم داشت.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت تفکیک رفتار فردی از بدنه فرهنگیان، افزود: در کشور بیش از یک میلیون معلم فعالیت می‌کنند و در طول سالیان متمادی، شاهد ایثارگری‌های بی‌شمار آن‌ها بوده‌ایم؛ از معلمانی که برای نجات دانش‌آموزان در دل آتش زده‌اند تا کسانی که جان خود را فدا کرده‌اند. نباید خطای احتمالی یک فرد را به کل جامعه فرهنگیان تعمیم داد.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت آموزش‌های پیشگیرانه، گفت: تقویت امور تربیتی، توسعه فعالیت‌های ورزشی، ارتقای توانمندی مدیران و توجه به نیازهای روانی و تربیتی دانش‌آموزان، از محورهای اصلی برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش برای کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

فرهادی با اشاره به ابزارهای نظارتی افزود: سامانه تلفنی ۱۵۷۰ و سامانه مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان (نماد) از ابزارهای کلیدی ما برای شناسایی و پیشگیری از آسیب‌ها هستند و همکاری‌های نزدیکی نیز با قوه قضائیه در این زمینه در جریان است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به تدوین دستورالعمل مدیریت شرایط اضطراری، تصریح کرد: هدف اصلی ما حفظ جریان آموزش حضوری است و از غیرحضوری کردن گسترده مدارس پرهیز می‌کنیم. تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس در شرایط بحرانی، کاملاً به شرایط زمانی و مکانی هر منطقه بستگی دارد.

وی در خصوص مدیریت بحران آلودگی هوا گفت: در مواجهه با آلودگی هوا، کمیته اضطرار بر اساس داده‌های علمی و میزان آلودگی، شرایط را اعلام می‌کند و آموزش و پرورش بر همان اساس تصمیم می‌گیرد. ما تلاش می‌کنیم تا شاخص آلودگی به زیر ۲۰۰ نرسد که مدارس تعطیل یا غیرحضوری شوند، اما در صورت افزایش شاخص، تصمیم‌گیری‌ها به صورت تفکیک‌شده برای مناطق یا شهرستان‌های آسیب‌پذیر انجام خواهد شد.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر پیامدهای آموزشی تعطیلی مدارس افزود: «هرچه دامنه آموزش غیرحضوری گسترده‌تر باشد، آسیب‌های تربیتی و آموزشی بیشتری متوجه دانش‌آموزان خواهد شد؛ لذا رویکرد ما، مدیریت بحران بر اساس داده‌های دقیق و به حداقل رساندن تعطیلی‌هاست.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: مصوبه مربوط به اصلاح ساختار اداری در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در مرحله بررسی توسط کمیسیون آموزش و تحقیقات قرار دارد. وی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم پس از اعمال برخی اصلاحات احتمالی از سوی مجلس و ابلاغ مجدد به دولت، فرآیند اجرایی این مصوبه آغاز شود.

وی با اشاره به ضرورت این تغییرات، از عدم توازن در توزیع پست‌های اداری انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر شاهد نابرابری در توزیع نیروهای اداری هستیم؛ به طوری که برخی مناطق با کمتر از هزار دانش‌آموز، حدود ۳۲ پست اداری دارند، در حالی که مناطقی با جمعیت ۱۷۰ هزار دانش‌آموز، تعداد پست‌های کمتری را دریافت می‌کنند. اصلاح این ساختار برای کارایی بیشتر، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به پرسش‌ها درباره تغییر ساختار دانشگاه‌های تربیت معلم گفت: پیشنهادهایی برای بازنگری در ساختار دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ارائه شده است، اما این موارد همچنان در مرحله پیشنهاد باقی مانده و به تصویب نرسیده است. هدف ما از این پیشنهادها، جلوگیری از تکرار تجربیات گذشته و حفظ مأموریت اصلی این دانشگاه‌ها در تربیت معلم است.

فرهادی در پاسخ به پرسشی درباره تداوم دریافت وجوه از خانواده‌ها در مدارس دولتی با وجود ممنوعیت دریافت شهریه اظهار کرد: دریافت شهریه اجباری در مدارس دولتی ممنوع است و همواره نیز وزیر آموزش‌وپرورش بر این موضوع تأکید کرده است.

وی افزود: باید میان دریافت وجه اجباری و کمک‌های داوطلبانه خانواده‌ها از طریق انجمن اولیا و مربیان تفاوت قائل شد. خانواده‌ها می‌توانند به‌صورت اختیاری به مدرسه کمک کنند، اما این موضوع نباید به اجبار تبدیل شود.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به افزایش اعتبارات سرانه مدارس گفت: سرانه مدارس در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۲.۵ برابر شده است و دولت تلاش کرده سهم بیشتری از هزینه‌های مدارس را بر عهده بگیرد تا فشار کمتری به خانواده‌ها وارد شود.

فرهادی ادامه داد: سال گذشته حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان سرانه میان مدارس توزیع کردیم و تلاش شده است مدارس عادی دولتی از نظر تأمین هزینه‌های ضروری با مشکل مواجه نباشند.

وی با اشاره به گزارش‌های مربوط به دریافت وجه از والدین تصریح کرد: موارد متعددی در استان‌ها و مناطق بررسی می‌شود و ادارات ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایت‌ها در سطح استان‌ها و مناطق فعالیت دارند. خانواده‌ها می‌توانند موارد تخلف را از طریق این بخش‌ها به وزارتخانه منتقل کنند.

سخنگوی وزارت آموزش‌وپرورش تصریح کرد: حتی در مواردی که مدرسه منابع مالی کافی در اختیار داشته، اما مدیر آن از خانواده‌ها درخواست وجه کرده است، برخورد و جابه‌جایی مدیر نیز صورت گرفته است.