باشگاه خبرنگاران جوان - منصور بیجار شامگاه یکشنبه یکم آذر در جمع مردم شهرستان کنارک اظهار کرد: گاز یکی از نیازهای اساسی زندگی امروز است و بهره‌مندی مردم از این نعمت با تلاش شرکت ملی گاز ایران، وزارت نفت و شرکت گاز استان و همراهی مردم و مسئولان به ثمر رسیده است.

وی با قدردانی از صبر و همراهی مردم، علما، معتمدان و مسئولان شهرستان کنارک، افزود: از ابتدای مسئولیت خود وعده دادیم برای استفاده از ظرفیت‌های سیستان و بلوچستان شبانه‌روزی تلاش کنیم و با معرفی توانمندی‌های استان، زمینه تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل را فراهم کنیم.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه این استان را نباید محروم دانست، تصریح کرد: اگر محرومیتی وجود داشته، ناشی از محروم ماندن کشور از ظرفیت‌های ارزشمند این منطقه بوده و باید با مدیریت صحیح و استفاده از توانمندی‌های استان، این شرایط را تغییر داد.

بیجار با اشاره به بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی استان، گفت: نرخ تورم سیستان و بلوچستان که پیش از این در میان استان‌های دارای بالاترین تورم قرار داشت، اکنون به رتبه بیست‌وششم رسیده و نرخ بیکاری نیز بیش از ۲ واحد درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: شاخص فلاکت استان نیز که بر اساس نرخ تورم و بیکاری محاسبه می‌شود، بهبود یافته و سیستان و بلوچستان در این شاخص به رتبه هشتم کشور رسیده است.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت‌های مرزی و دریایی استان، بیان کرد: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه بوده، استفاده از ظرفیت دریا، بنادر و مرزها توانسته علاوه بر کمک به اقتصاد کشور، ارزش افزوده بیشتری برای استان ایجاد کند.

بیجار همچنین از افزایش سهمیه پذیرش دانشجویان رشته‌های علوم پزشکی خبر داد و گفت: سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ نفر به سهمیه استان در این حوزه اضافه شد و امسال نیز ۸۳۵ نفر در رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، پیراپزشکی و داروسازی به سهمیه سیستان و بلوچستان افزوده شدند که در دانشگاه‌های مختلف کشور مشغول تحصیل هستند.

وی افزود: پیگیری افزایش سهمیه رشته‌های غیرپزشکی برای سال آینده نیز در دستور کار قرار دارد و رئیس‌جمهور برای حمایت از این موضوع قول مساعد داده است.

استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه به اقدامات انجام‌شده در بخش راه و حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: در کمتر از ۲ سال حدود ۳۵۰ کیلومتر راه اصلی در استان ساخته شده که ۲۷۰ کیلومتر آن بزرگراه است.

بیجار افزود: ریل‌گذاری پروژه راه‌آهن چابهار - زاهدان به پایان رسیده و امیدواریم این طرح تا دهه فجر به بهره‌برداری برسد. همچنین طرح‌های مهم سدسازی و تأمین آب نیز در مراحل اجرا قرار دارند.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های آموزشی اظهار کرد: در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۴۵۰ کلاس درس در کمتر از ۲ سال به ظرفیت آموزشی استان افزوده شده و طرح‌های مختلفی نیز در حوزه درمان، آموزش عالی، آب، برق و گاز در حال اجراست.

استاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه توسعه گازرسانی در کشور با محدودیت‌هایی مواجه شده است، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده، سیستان و بلوچستان از این محدودیت مستثنا شد و برنامه گازرسانی در شهرهای مختلف استان ادامه دارد تا در آینده پهنه ساحلی نیز از این زیرساخت بهره‌مند شود.

بیجار تأکید کرد: این اقدامات با حمایت رئیس‌جمهور، همراهی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مصوبات سفر رهبر شهید انقلاب به استان دنبال شده و دولت برای توسعه زیرساخت‌ها و رفع عقب‌ماندگی‌های تاریخی سیستان و بلوچستان اهتمام دارد.

وی با اشاره به تدوین سند اجرایی توسعه استان، گفت: سیستان و بلوچستان پس از انقلاب برای نخستین بار دارای برنامه راهبردی مصوب دولت شده است و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌ شده در این سند برآورد شده که قرار است علاوه بر مصوبات سفر رئیس‌جمهور، برای اجرای پروژه‌های آن تأمین اعتبار شود.

استاندار سیستان و بلوچستان با قدردانی از همراهی مردم شهرستان کنارک گفت: مردم این منطقه با وجود مشکلات و قرار گرفتن در معرض حملات دشمن آمریکایی و صهیونیستی، صبوری و همراهی خود را حفظ کردند و حضور و حمایت آنان پشتوانه اصلی مسئولان برای خدمت‌رسانی و توسعه استان است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان نیز گفت: طرح گازرسانی به شهر کنارک، نیروگاه گازی، چهار روستا و شهرک صنعتی با اعتبار یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات نصب سه‌هزار و ۵۰۰ علمک گاز نیز آغاز شده است.

منوچهر فلاح بیان کرد: توسعه شبکه گاز در این استان پس از ورود خط انتقال به ایرانشهر در سال ۱۳۸۵ آغاز شد و امروز بخش‌های مختلف سیستان و بلوچستان از این زیرساخت بهره‌مند شده‌اند.

وی افزود: در ادامه توسعه شبکه گاز، ۲۷۰ کیلومتر خط انتقال از ایرانشهر تا چابهار اجرا شده و از این مسیر نیز حدود ۱۶ کیلومتر خط انتقال برای گازرسانی به منطقه کنارک احداث شده است.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان با تشریح مشخصات طرح گازرسانی کنارک بیان کرد: در این پروژه ۲۰ کیلومتر شبکه فلزی و حدود ۱۰۰ کیلومتر شبکه توزیع پلی‌اتیلن اجرا شده و یک ایستگاه تقلیل فشار گاز ورودی شهر با ظرفیت ۱۰۰ هزار مترمکعب، یک ایستگاه تی‌بی‌اس در شهرک صنعتی و یک ایستگاه تی‌بی‌اس دیگر با ظرفیت ۱۰ هزار مترمکعب در منطقه سرجم احداث شده است.

فلاح ادامه داد: این طرح علاوه بر شهر کنارک، نیروگاه گازی، چهار روستا و شهرک صنعتی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد و برای اجرای آن در مجموع یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با اشاره به برنامه اتصال منازل به شبکه گاز گفت: پیمانکار نصب سه‌هزار و ۵۰۰ علمک انتخاب شده و فعالیت اجرایی خود را آغاز کرده است تا زمینه بهره‌مندی خانوارهای کنارک از گاز طبیعی فراهم شود.

مدیرعامل شرکت گاز سیستان و بلوچستان همچنین خواستار همکاری سازمان نظام مهندسی برای استقرار دفتر در کنارک شد و افزود: با آغاز فعالیت این دفتر، روند اجرای لوله‌کشی داخلی ساختمان‌ها، تأیید فنی تأسیسات و اشتراک‌پذیری مشترکان تسهیل می‌شود.

فلاح ابراز امیدواری کرد؛ با تکمیل عملیات نصب علمک‌ها و اجرای لوله‌کشی داخلی منازل، مردم شهرستان کنارک به‌تدریج از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شوند و استفاده از کپسول‌های گاز در خانوارها کاهش یابد.