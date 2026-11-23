باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاحیه پنجمین دوره المپیاد فرهنگی ـ ورزشی کارکنان و بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اول آذرماه در فرح‌آباد ساری برگزار شد. این رویداد از ۲۹ آبان تا ۲۸ آذرماه با حضور بیش از سه‌هزار و ۷۰۰ نفر از کارکنان نظام سلامت کشور در ۹ رشته ورزشی برگزار می‌شود.

در این دوره از مسابقات، ورزشکاران در رشته‌های فوتسال، والیبال، شنا، بدمینتون، شطرنج، تنیس روی میز، دارت، تیراندازی و آمادگی جسمانی با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این دوره از مسابقات با استقبال گسترده کارکنان همراه بوده و شمار شرکت‌کنندگان در مقایسه با نخستین دوره، نزدیک به چهار برابر افزایش یافته است.

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در پیامی به این المپیاد ورزشی اعلام کرد: امروز تیم ملی سلامت وظیفه سنگین مسئولیت صیانت از سلامت مردم را در شرایطی دشوار بر دوش می‌کشد. پزشکان، پرستاران، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و همه همکاران حوزه بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش و پشتیبانی، سرمایه انسانی ارزشمندی هستند که شایسته توجه و حمایت درخور این مسئولیت خطیر هستند.

در ادامه این پیام تاکید شده است: تامین نشاط، سلامت جسم و روان و ارتقای کیفیت زندگی کارکنان، صرفاً یک اقدام رفاهی نیست، بلکه ضرورتی سازمانی و بخشی از مسئولیت نظام سلامت در قبال خدمتگزاران خویش است.



ظفرقندی همچنین با تاکید بر ضرورت توسعه فضاها و امکانات رفاهی و ورزشی کارکنان، سلامت نیروی انسانی نظام سلامت را حلقه اساسی در زنجیره سلامت مردم دانست و ابراز امیدواری کرد این رویدادها به تقویت فرهنگ ورزش و تندرستی در محیط کار و خانواده‌های کارکنان منجر شود.

سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی نظام سلامت است

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این مراسم با تاکید بر این که سرمایه انسانی مهم‌ترین دارایی نظام سلامت است، گفت: نمی‌توان از کارکنان نظام سلامت انتظار داشت در سخت‌ترین شرایط از سلامت مردم صیانت کنند، اما نسبت به نشاط، آرامش، رفاه و معیشت آنان بی‌تفاوت بود.

طاهر موهبتی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر، از تلاش همکاران ستاد وزارت بهداشت، اداره‌کل پشتیبانی و صندوق رفاه و همچنین مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای برگزاری این رویداد قدردانی کرد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به حضور نمایندگان خانواده بزرگ نظام سلامت از نقاط مختلف کشور اظهار کرد: این رویداد اگرچه در ظاهر یک رقابت ورزشی است، اما در حقیقت حامل مفاهیم ارزشمندی مانند انسانیت، همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری است.

موهبتی با بیان این که نظام سلامت را نباید تنها در بیمارستان‌ها، تجهیزات پزشکی، دستگاه‌های تصویربرداری و شبکه بهداشت خلاصه کرد، افزود: آنچه به نظام سلامت اصالت می‌بخشد، سرمایه انسانی و نیروی انسانی آن است. حتی اگر بهترین تجهیزات و امکانات را در اختیار داشته باشیم، اما نیروی انسانی از رضایت کافی برخوردار نباشد، نمی‌توانیم ماموریت اصلی خود، یعنی صیانت از سلامت شهروندان را به‌درستی انجام دهیم

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ادامه داد: اگر کارکنان ما با مشکلات معیشتی و رفاهی مواجه باشند و از حداقل امکانات ورزشی و تفریحی برخوردار نباشند، مطالبه ارائه خدمات باکیفیت به مردم، مطالبه‌ای واقع‌بینانه نخواهد بود. به همین دلیل در برنامه‌ریزی‌های وزارت بهداشت تاکید داریم که اولویت نخست، دوم و سوم، نیروی انسانی باشد.

موهبتی با اشاره به محدودیت امکانات اقامتی و رفاهی کارکنان نظام سلامت اظهار کرد: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تخت اقامتی در اختیار مجموعه وزارت بهداشت قرار دارد؛ در حالی که جمعیت تحت‌پوشش این مجموعه با احتساب کارکنان، بازنشستگان و دانشجویان بسیار گسترده است. از این رو، توسعه مجتمع‌های رفاهی و اقامتی و افزایش فرصت‌های سفر و زیارت کارکنان و خانواده‌های آنان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد از درمان‌محوری به سلامت‌محوری خاطرنشان کرد: سلامت‌محوری به معنای اصلاح سبک زندگی، پیشگیری از بیماری‌ها، ارتقای سواد سلامت، توجه به ورزش و تحرک بدنی و فراهم کردن فرصت‌های نشاط و سلامت برای مردم و کارکنان است.

معاون وزیر بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه زیرساخت‌های سلامت گفت: نهضت تکمیل خانه‌های بهداشت با اجرای یک‌هزار و ۴۶۰ پروژه در دستور کار قرار گرفته که بخش قابل‌توجهی از این طرح‌ها در مناطق محروم کشور، به‌ویژه سیستان و بلوچستان، اجرا می‌شود و نزدیک به ۴۰۰ مرکز و خانه بهداشت نیز در این منطقه در حال استقرار است.

موهبتی در پایان با اشاره به حضور حدود چهار هزار نفر از کارکنان و خانواده‌های آنان در این رویداد ورزشی اظهار کرد: دیدن نشاط و شور و شوق فرزندان کارکنان بسیار ارزشمند و امیدبخش است. خانواده کارکنان نیز بخشی از اهداف برنامه‌های رفاهی وزارت بهداشت هستند و باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرند.