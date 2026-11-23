باشگاه خبرنگارا جوان؛ مینا عظیمی - انفجار و آتش‌سوزی در خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی منطقه وارد در شهرستان سامتر ایالت آلاباما آمریکا، شامگاه ۲۱ نوامبر رخ داد.

بر اساس گزارش‌ها، نشت گاز از بخشی از خط لوله شرکت «ساوثرن نچرال گس» حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت محلی، موجب وقوع آتش‌سوزی شد؛ به‌طوری‌که شعله‌های آتش از فاصله چندین کیلومتری قابل مشاهده بود.

در پی این حادثه، بخشی از خط لوله از مدار خارج و فشار گاز آن تخلیه شد. با این حال، شرکت اعلام کرد که انتقال گاز به مشتریان با اختلال مواجه نشده است.

این حادثه تلفات یا جراحاتی در پی نداشته و علت وقوع آن همچنان در دست بررسی است.

منبع: اسپوتنیک