باشگاه خبرنگاران جوان - شب گذشته گزارش‌هایی از وقوع یک حمله در مشهد مقدس منتشر شد. بر اساس پیگیری‌های اولیه، چند فرد شرور با سلاح سرد به مأموران نیروی انتظامی حمله کردند که در پی آن یک سرباز وظیفه و یک نیروی کادر انتظامی مجروح شدند.

حسن همتی‌فر، دادستان مرکز استان خراسان رضوی در رابطه با این موضوع، اظهار کرد: در پی حمله دو فرد شرور به مأموران نیروی انتظامی و وارد کردن صدمه به آنان، اقدامات و دستورات لازم برای بررسی موضوع و دستگیری سایر عوامل صادر شده است.

وی ادامه داد: در ارتباط با این حادثه، پرونده‌ای در مراجع صالح قضایی تشکیل شده و ابعاد مختلف آن در حال بررسی است.

بامداد روز دوشنبه دوم آذر، دادستان مشهد اظهار کرد: مهاجمان با اقدام مأموران انتظامی زمین‌گیر شده‌اند و تحقیقات برای روشن‌شدن ابعاد حادثه و پیگیری موضوع همچنان ادامه دارد.