باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دموکرات‌ها را مسئول افزایش حملات ایران و افت بازار سهام این کشور پس از انتخابات میان‌دوره‌ای دانست.

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که پیش‌بینی کرده بود در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سوم نوامبر، بازار سهام آمریکا به‌شدت سقوط خواهد کرد و ایران نیز حملات خود را تشدید می‌کند.

وی مدعی شد هر دو اتفاق رخ داده است و ایران طی هفته گذشته بیش از هر زمان دیگری در طول یک سال اخیر پهپاد و موشک پرتاب کرده است. ترامپ در عین حال مدعی شد این حملات هیچ خسارتی به بار نیاورده‌اند!

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت مقامات ایران دموکرات‌ها را «ضعیف، ناکارآمد و ویرانگر کشور» می‌دانند، اما مدعی شد اجازه نخواهد داد چنین وضعیتی رخ دهد.

ترامپ در ادامه مدعی شد دموکرات‌ها و ایران برای بالا نگه داشتن قیمت نفت «با تمام توان جنگیده‌اند» و ادعا کرد قیمت‌ها پس از انتخابات به میزان بی‌سابقه‌ای کاهش یافته است.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سوم نوامبر برگزار شد و در جریان آن، ۳۵ کرسی سنا، تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و همچنین فرمانداری‌های ۳۶ ایالت به رأی گذاشته شد. دموکرات‌ها در کنگره جدید که فعالیت خود را از اوایل ژانویه ۲۰۲۷ آغاز می‌کند، اکثریت هر دو مجلس را در اختیار خواهند داشت. در حال حاضر جمهوری‌خواهان اکثریت کرسی‌های سنا و مجلس نمایندگان را در اختیار دارند.

منبع: الجزیره