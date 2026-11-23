باشگاه خبرنگاران جوان - رسانه‌های ضدایرانی از جمله اینترنشنال که سابقه طولانی در زمینه‌سازی حملات نظامی علیه ایران دارند این بار با استناد به گزارش نشریه آمریکایی فوربز مدعی شدند: ایران برای تأمین ماده اولیه تولید سوخت موشک‌های سپاه از «معادن» استفاده می‌کند. گویا برای توجیه بمباران آمریکا و اسرائیل، هیچ زیرساختی در ایران نباید از اتهام‌سازی در امان بماند!

از شایعه تا واقعیت: اخیراً شوکا بیداریان، از چهره‌های نزدیک به رضا پهلوی در مصاحبه با شبکه اینترنشنال مدعی شد معدن بوکسیت تاش در شاهرود، ماده اولیه تولید سوخت موشک‌های سپاه را تأمین می‌کند. بلافاصله صفحه دفتر مطبوعاتی رضا پهلوی در ایکس نیز این ادعای شوکا بیداریان را توییت کرد تا حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های ایران را توجیه کند.

این ادعا در حالی است که معدن بوکسیت تاش مثل دیگر معادن بوکسیت دنیا علاوه بر اینکه ماده اولیه اصلی تولید آلومینا و آلومینیوم است در صنایع مختلف کاربرد‌های گسترده‌ای از جمله در عمران و ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع برق، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، تجهیزات پزشکی و... دارد، اما اینترنشنال در ادامه پروژه «مشروع‌سازی حمله به زیرساخت‌های ایران» چنین القا کرد که در ایران از معادن هم برای ساخت موشک استفاده می‌شود!

این شبکه صهیونیستی از تأسیس تا همین امروز حامی تحریم، محاصره، بمباران و حمله نظامی به خاک کشورمان و تخریب زیرساخت‌های ایران بوده و حالا بعد از دو بار حمله نظامی به ایران، دست‌وپا می‌زند تا با بازی با کلمات جنایات اربابانش در حملات بعدی را توجیه و مخاطبان خود را تحمیق کند.

البته این اولین باری نیست که چنین توجیهاتی از سوی جریان رسانه‌ای دشمن ساخته‌وپرداخته می‌شود:

۱. مراکز پتروشیمی را زدیم، چون محصولات و درآمدشان به سپاه می‌رسید!

در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی، ۶ مرکز پتروشیمی در خوزستان هدف قرار گرفتند. ارتش اسرائیل در توجیه حمله به این زیرساخت حیاتی، «تولید مواد مورداستفاده در ساخت مواد منفجره، موشک‌های بالستیک و سایر تسلیحات نظامی» را از دلایل حمله عنوان کرد.

کارشناس اینترنشنال نیز در توجیه حمله به مراکز پتروشیمی گفت: «صنعت پتروشیمی به طور مستقیم هدف نظامی محسوب نمی‌شود، اما محصولات و درآمد آن می‌تواند در اختیار سپاه قرار بگیرد و یکی از منابع اصلی درآمد در ایران به شمار می‌رود.»

۲. حمله به پل افتتاح نشده B۱ با ادعای انتقال تجهیزات نظامی!

حمله به پل بیلقان در کرج، بلندترین پل خاورمیانه معروف به B۱ نیز با توجیه مضحک انتقال مخفیانه موشک‌ها انجام شد.

۳. حمله به توفیق دارو، تولیدکننده دارو‌های سرطانی با توجیه تولید سلاح شیمیایی

حمله به «توفیق دارو» به‌عنوان یک مرکز تولید دارو‌های حیاتی، با این ادعا توجیه شد که این مجموعه در پوشش فعالیت غیرنظامی، مواد شیمیایی با کاربرد نظامی تولید می‌کرد.

۴. مرکز فنی و مهندسی شهید عباسپور زیرساخت مردم یا مرکز تولید ادوات جنگی؟

مرکز فنی توسعه و فناوری شهید عباسپور که زیرساختی علمی برای تربیت متخصصان حوزه برق و آب است، با ادعای فعالیت در حوزه ساخت ادوات جنگی و پرتابه‌ها هدف قرار گرفت.

۵. مدرسه میناب را زدند، چون کنار مجموعه‌های سپاه بود

حمله به مدرسه‌ای در میناب با این توجیه مطرح شد که در نزدیکی مراکز وابسته به سپاه قرار داشته؛ ادعایی که با وجود فاصله و ماهیت کاملاً غیرنظامی مدرسه، از سوی برخی رسانه‌ها برجسته شد.

۶. توجیه حمله به بیمارستان‌ها، با ادعای درمان نیرو‌های نظامی

حمله به بیمارستان‌ها نیز با ادعای حضور نیرو‌های نظامی یا مقامات توجیه شد، درحالی‌که شواهد نشان‌دهنده حضور صرف بیماران و کادر درمان در این مراکز بود.

۷. حمله به ورزشگاه‌ها با توجیه حضور نیرو‌های نظامی

ورزشگاه‌ها به‌عنوان اهداف حمله با این ادعا مطرح شدند که محل استقرار نیرو‌های امنیتی هستند، بدون ارائه شواهد مشخص برای این ادعاها.

۸. توجیه حمله به انبار نفت با توجیه تامین بنزین سرکوبگران

حمله به انبار‌های نفت و سوخت با این استدلال توجیه شد که این مراکز تأمین‌کننده سوخت نیرو‌های سرکوبگر هستند، درحالی‌که این زیرساخت‌ها کاربرد عمومی دارند.

۹. توجیه حملات به مجتمع‌های فولاد، با ادعای تولیدکننده مواد اولیه موشک

مجتمع‌های فولاد نیز با این ادعا هدف قرار گرفت که مواد اولیه ساخت موشک تولید می‌کند، با وجود نقش اصلی آن در صنعت غیرنظامی.

۱۰. ادعای حمله به فرودگاه و هواپیما‌های دولتی با ادعای تعلق شخصی به مقامات

حمله به هواپیما‌ها و فرودگاه‌ها با این توجیه مطرح شد که مورداستفاده مقامات هستند، نه صرفاً زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی.

۱۱. ترور نخبگان و دانشمندان با توجیه دست داشتن در ساخت سلاح هسته‌ای

در نهایت، شهادت اساتید دانشگاهی، دانشمندان و نخبگان علمی نیز با این ادعا توجیه شد که در پروژه‌های مرتبط با ساخت سلاح هسته‌ای مشارکت داشته‌اند.

۱۲. حمله به دانشگاه‌ها با توجیه کاربرد نظامی

این رسانه‌ها حتی در روز‌های گذشته چندین حمله به دانشگاه‌های کشور داشتند و رسانه‌های اسرائیلی عبری و فارسی‌زبان آن را با ادعای کاربرد نظامی مورد هدف قرار دادند.

۱۳. حمله به آب‌شیرین‌کن‌ها با توجیه تأمین آب نظامیان

پس از حمله به آب‌شیرین‌کن بونجی شهرستان جاسک که در اثر آن آب آشامیدنی ۲۰ روستا (با جمعیتی حدود ۱۰ هزار نفر) با اختلال کامل مواجه شد کارشناس اینترنشنال حمله به آب‌شیرین‌کن را با این توجیه مضحک که تأمین آب نظامیان را برعهده داشته آن را «هدف مشروع» خواند.

۱۴. زیرساخت‌های انرژی و سوخت را می‌زنیم، چون برای سپاه و ارتش هستند!

«وقتی از بمباران زیرساخت‌های ایران حرف می‌زنیم منظورمان زیرساخت‌های سپاه و ارتش است.» این جمله کارشناس اینترنشنال برای توجیه حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی و سوخت ایران بود. تفکیک «ایران» از «جمهوری اسلامی» در حالی است که حمله نظامی به زیرساخت‌های انرژی، سوخت و... یک کشور منحصر به حکومت و یا نظامیان آن نیست و خسارات ناشی از این حملات مستقیماً متوجه مردم آن کشور می‌شود.

۱۵. حمله به سد‌ها با توجیه پشتیبانی از صنایع موشکی

مدتی قبل نیز اینترنشنال مشروع‌سازی حمله به سد‌ها را کلید زد. «سد‌ها و پروژه‌های آب ایران احتمالاً برای پشتیبانی صنایع موشکی ساخته شده‌اند» این تیتری است که اینترنشنال برای توجیه حملات بعدی آمریکا و اسرائیل به سدها، پروژه‌های آبی و زیرساخت‌های ایران استفاده کرد. درحالی‌که سدسازی در ایران مانند سایر کشور‌های جهان، کارکرد‌های روشن و متعددی از جمله تأمین آب آشامیدنی شهر‌ها و روستاها، آبیاری زمین‌های کشاورزی، تولید برق‌آبی، ذخیره‌سازی آب برای دوره‌های خشکسالی و... دارد، اما اینترنشنال چنین القا کرد که در ایران از سد‌ها برای ساخت موشک استفاده می‌شود!

منبع: فارس