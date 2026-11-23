علی‌اکبر پورجمشیدیان روز دوشنبه در جریان بازدید از انبارهای نفت شهید غریبی بوشهر اظهار کرد: تأمین پایدار و توزیع فرآورده‌های نفتی نقش کلیدی در امنیت ملی و معیشت مردم دارد و آمادگی همه‌جانبه پدافند غیرعامل برای حفاظت از این زیرساخت‌های راهبردی در برابر هرگونه تهدید، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی افزود: مدیریت صحیح و هوشمندانه این مراکز باید به‌گونه‌ای باشد که حتی در سخت‌ترین شرایط عملیاتی، چرخه توزیع سوخت و خدمت‌رسانی به مردم با هیچ‌گونه وقفه‌ای مواجه نشود.

قائم‌مقام وزیر کشور ادامه داد: تحقق این مأموریت مهم مستلزم هماهنگی نزدیک دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و اجرایی است تا با اتخاذ تدابیر لازم، پایداری فعالیت زیرساخت‌های حیاتی تأمین سوخت تضمین شود.

پورجمشیدیان با اشاره به عملکرد کارکنان صنعت نفت در دوران دفاع مقدس و جنگ‌های اخیر بیان کرد: کارکنان این صنعت با تداوم فعالیت در شرایط جنگی و در میانه تهدیدهای احتمالی، ایستادگی و مجاهدت ارزشمندی در جبهه اقتصادی از خود نشان داده‌اند.

وی اضافه کرد: این ایستادگی نشان می‌دهد تهدیدهای دشمن نمی‌تواند اراده ملت ایران را برای حفظ امنیت و تداوم خدمت‌رسانی به مردم متوقف کند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی تجهیزات و ارتقای توان عملیاتی انبارهای نفت تأکید کرد و گفت: وزارت کشور با تمام توان از برنامه‌های توسعه‌ای این زیرساخت‌ها حمایت می‌کند تا هیچ خللی در زنجیره تأمین سوخت کشور ایجاد نشود.