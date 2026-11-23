باشگاه خبرنگاران جوان - هضم غذا در معده به پختن غذا در دیگی روی آتش تشبیه می‌شود و حرارت غریزی معده نقش این آتش را دارد. از نگاه طب سنتی ایرانی نوشیدن آب زیاد، به‌ویژه آب سرد، هنگام غذا یا بلافاصله پس از آن، مانند ریختن آب سرد در دیگ در حال جوش است و می‌تواند با سنگینی و نفخ همراه شود.

بر همین اساس توصیه می‌شود هنگام غذا و تا یکی دو ساعت پس از آن آب نوشیده نشود و در صورت تشنگی، چند جرعه آب ولرم مصرف شود. میزان آب روزانه نباید کاهش یابد، بلکه بهتر است زمان نوشیدن آن از وعده‌های غذایی فاصله بگیرد. در صورت همراهی سنگینی با درد زیر جناغ، تعریق سرد یا تنگی نفس، بررسی فوری پزشکی ضروری است.