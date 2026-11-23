باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمدرضا نقدی روز دوشنبه در آیین یادواره شهدای کارگر استان هرمزگان با اشاره به توان دفاعی ایران و دشواری اقدام نظامی علیه کشورمان، تصریح کرد: آمریکایی‌ها امکان حمله زمینی به ایران را ندارند و حمله دریایی نیز برای آن‌ها مخاطرات و هزینه‌های سنگینی به همراه خواهد داشت؛ چرا که ناوهای نظامی آن‌ها در صورت قرار گرفتن در معرض حملات، می‌توانند با خسارات جدی مواجه شوند.

وی ادامه داد: تنها گزینه‌ای که آمریکایی‌ها برای اقدام نظامی در اختیار دارند، حملات هوایی است، اما آن‌ها به‌خوبی می‌دانند که هرگونه تعرض به زیرساخت‌های حیاتی ایران با پاسخ متقابل مواجه خواهد شد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به تهدیدهای آمریکا درباره حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران نیز گفت: آمریکایی‌ها در مقاطع مختلف تهدید کردند که زیرساخت‌های انرژی کشور را هدف قرار می‌دهند، اما در برابر هشدارهای ایران درباره پاسخ متقابل، ناچار به عقب‌نشینی از مواضع اعلامی خود شدند.

امید دشمن به فشار اقتصادی و ناامیدی داخلی

سردار نقدی با بیان اینکه فشار اقتصادی و ایجاد اختلاف در داخل کشور از محورهای اصلی راهبرد آمریکا علیه ایران است، خاطرنشان کرد: تمام امید سیاستمداران آمریکایی این است که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها موجب ناامیدی مردم، ایجاد اختلافات داخلی و تضعیف اراده مسئولان و نیروهای مدافع کشور شود.

وی افزود: آمریکایی‌ها امیدوارند با ایجاد فضای تهدید، دولت و مسئولان کشور را به تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده وادار کنند و از این طریق امتیاز بگیرند، اما مردم، مسئولان و نیروهای مدافع کشور در برابر این فشارها عقب‌نشینی نخواهند کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: دشمن هیچ نقشه مشخصی برای پیروزی نظامی بر ایران ندارد و امید اصلی آن به تأثیرگذاری فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها بر فضای داخلی کشور است.

کارگران و جامعه صنعتی در خط مقدم مقابله با تحریم‌ها

سردار نقدی با اشاره به نقش جامعه کارگری در شرایط کنونی کشور اظهار کرد: کارگران و جامعه صنعتی ایران نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار و خنثی‌سازی فشارهای دشمن دارند و امروز تولید باید حرف اول کشور باشد و همه ظرفیت‌ها برای رونق تولید به میدان بیایند.

وی با بیان اینکه ایران از ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه کشاورزی، صنعت، انرژی، معادن و دانش فنی برخوردار است، تصریح کرد: کشور ما از جمله معدود کشورهایی بوده که بخش عمده امکانات مورد نیاز برای اداره و پیشرفت خود را در داخل مرزهایش در اختیار دارد و حتی در شرایط محدودیت‌های گسترده تجاری نیز می‌تواند با اتکا به منابع داخلی به مسیر پیشرفت ادامه دهد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی به واردات تصریح کرد: آب و خاک مناسب برای تولید محصولات غذایی، منابع معدنی برای توسعه صنایع، ذخایر انرژی و دانش فنی مورد نیاز برای تولید محصولات پیشرفته در کشور وجود دارد و باید این ظرفیت‌ها بیش از گذشته فعال شوند.

۹۵ درصد تجهیزات پزشکی و دارویی با قابلیت تولید داخل

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده در حوزه تولید دارو و تجهیزات پزشکی گفت: سالانه میلیاردها دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هزینه می‌شود، در حالی که بر اساس بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده، ۹۰ تا ۹۵ درصد این اقلام قابلیت تولید در داخل کشور را دارند.

وی ادامه داد: مواد اولیه و دانش فنی بسیاری از این محصولات در کشور موجود است و کارخانه‌های متعددی نیز ظرفیت خالی دارند؛ بنابراین با سفارش‌گذاری مناسب و حمایت از تولیدکنندگان داخلی می‌توان بخش عمده این نیازها را در داخل تأمین کرد.

انتقاد از واردات محصولات نفتی و کالاهای غیرضروری

سردار نقدی با اشاره به واردات محصولات و فرآورده‌های نفتی افزود: بخشی از کالاهایی که از مشتقات نفت و گاز تولید می‌شوند، با وجود برخورداری کشور از منابع اولیه و ظرفیت صنعتی، به شکل محصول نهایی وارد می‌شوند؛ در حالی که می‌توان با تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی، این محصولات را در داخل تولید کرد.

وی با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری و تزئینی بیان کرد: واردات کالاهایی مانند برخی لوازم تزئینی، مبلمان و محصولات مصرفی غیرضروری، منابع ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی که تولید این کالاها در داخل می‌تواند زمینه اشتغال جوانان و استفاده از ظرفیت کارخانه‌های کشور را فراهم کند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی کشور گفت: در ابتدای انقلاب اسلامی بخش عمده‌ای از مواد غذایی مورد نیاز کشور از خارج تامین می‌شد، اما امروز حدود ۹۰ درصد نیاز غذایی در داخل تولید می‌شود و باید برای تکمیل این مسیر و کاهش وابستگی در سایر محصولات نیز برنامه‌ریزی کرد.

سردار نقدی با اشاره به ظرفیت تولید محصولات گرمسیری در مناطق جنوبی کشور اظهار کرد: با تکمیل زیرساخت‌های آبیاری و انتقال آب در مناطقی از سیستان و بلوچستان، امکان توسعه تولید محصولاتی مانند موز وجود دارد و حتی می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود به جایگاه صادرکنندگی در این حوزه دست یافت.

وی افزود: کشور برای تولید بسیاری از محصولاتی که امروز وارد می‌کند، از مزیت‌های طبیعی و اقتصادی برخوردار است و باید با شناسایی زمین‌های مستعد، تامین زیرساخت‌ها و حمایت از تولیدکنندگان، این فرصت‌ها را به اشتغال و ارزش افزوده تبدیل کرد.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه خودکفایی و توسعه تولید داخلی یک ضرورت راهبردی در شرایط تحریم است، خاطرنشان کرد: راه ناامید کردن دشمن از فشار اقتصادی و محاصره تجاری، فعال‌سازی ظرفیت‌های داخلی و استفاده حداکثری از توان تولیدی کشور است.

جهاد کارگران؛ ایستادگی در برابر جنگ اقتصادی دشمن

وی با اشاره به پیام شهدای جامعه کار و تولید گفت: شهدای کارگر به ما آموختند که جهاد تنها در میدان نبرد نظامی خلاصه نمی‌شود، بلکه تلاش در عرصه تولید و سازندگی نیز جهاد است و امروز جامعه کارگری و صنعتی کشور باید با شناخت ظرفیت‌ها و به میدان آوردن توان خود، تهدیدهای دشمن را به فرصت تبدیل کند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با اشاره به بمباران گسترده مناطق مختلف در جریان جنگ رمضان و پس از آن، گفت: دشمن جرات حمله زمینی به ایران را ندارد و گزینه‌های نظامی آن نیز دچار محدودیت است.

سردار نقدی همچنین با اشاره به جایگاه والای کار و کارگری اظهار کرد: کارگران شهید به دلیل برخورداری از شان جهادی، از جایگاه والایی برخوردارند و امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بهره‌گیری از روحیه، مکتب و الگوی رفتاری آنان هستیم.