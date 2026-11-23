باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر عتباتی درباره تأثیر راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیکی بر تسهیل آزادی زندانیان گفت: این سامانه تأثیر قابل توجهی در تسریع و تسهیل فرایند آزادی مددجویان داشته است؛ به‌طوری‌که بر اساس آخرین آمار مربوط به چهار تا پنج روز گذشته، بیش از ۷ هزار و ۷۰۰ نفر در سطح استان تهران با استفاده از ظرفیت ضمانت الکترونیکی آزاد شده‌اند.

وی افزود: این ظرفیت در تهران و شهرستان‌های استان موجب افزایش سرعت و سهولت فرایند‌ها شده است؛ چراکه در صورت نبود ضمانت الکترونیکی، ممکن بود بخشی از این افراد برای یک یا چند روز در فرایند بازداشت قرار بگیرند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کاهش هزینه‌های ناشی از این فرایند برای ضامنان، وثیقه‌گذاران، خانواده زندانیان و مجموعه زندان‌ها اظهار کرد: ضمانت الکترونیکی این امکان را برای قضات فراهم کرده است که با سرعت و دقت بیشتری تصمیم‌گیری کنند و در عین حال از بازداشت‌های غیرضروری، چه در قالب قرار‌های تأمین و چه در سایر موارد، تا حد امکان جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد:استفاده از ظرفیت‌های قانونی و سامانه‌های الکترونیکی در کنار پیگیری‌های قضایی و کمک‌های مردمی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و حمایت از خانواده زندانیان داشته باشد.