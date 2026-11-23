باشگاه خبرنگاران جوان - برای شروع جنگ لزوماً منتظر شلیک گلوله‌ی دشمن نباشید! دشمن برای طرح جنگی خود صرفاً به حمله‌ی هوایی و بمباران و شلیک موشک بسنده نمی‌کند. حمله‌ی دشمن مقدمات و پیش‌نیاز‌هایی دارد. شلیک گلوله صرفاً ضربه‌ی آخر است و زمانی وارد می‌شود که دشمن یقین بداند سمت دیگرش آن‌قدر ضعیف و پوک شده که به ضرب او از پا درآید. از این جهت، جنگ پیش از آنکه گلوله‌ای از تسلیحات دشمن خارج شود، آغاز شده و تک‌تک ما در آن معرکه قرار داریم. پیش‌نیاز و مقدمه‌ی شلیک گلوله‌ی دشمن چیست؟ این تحلیل و تصور که وضعیت در آن سوی جبهه از یکدستی و انسجام بیرون آمده است.

تکه‌تکه شدن جامعه مقدمه‌ی جنگ است. آغاز مسیری است که دشمن را به طمع می‌اندازد. شروع وضعیتی است که اگر تداوم یابد و مهار نشود، انتهایش به بمباران کوچه و خیابان‌های ایران خواهد انجامید. هر نظر و عمل و قدمی که خروجی‌اش شکاف انداختن به انسجام و وحدت ملی باشد، کمک مسلّم به اردوگاه دشمن و به طمع انداختن او برای ضربه‌ی روز مباداست. شکستن وحدت مقدس و پنجه کشیدن به اتحاد ملی که جای خود دارد؛ هر قدم و نظر و عملی که حتی این تصور را برای دشمن پیش آورد که شکاف بر اتحاد مقدس و ملی ایرانیان افتاده، هم بازی در نقشه‌ی دشمن است.

حالا و در چنین وضعیتی بهتر مشخص می‌شود که در زمانه‌ای که ظاهراً گلوله‌ای شلیک نمی‌شود ـ که از قضا می‌شود و مدافعان ایران اسلامی در مناطقی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان و تنگه‌ی هرمز پنجه به پنجه‌ی شیطان انداخته‌اند ـ و ظاهراً جنگنده‌ای بر فراز شهر‌های کشور پرواز نمی‌کند، اما همگی در یک شرایط حساس جنگی قرار داریم. شرایطی که یک نظر و عمل و قدم می‌تواند تصور دشمن را درباره‌ی التیام یا تعمیق گسل‌ها و شکاف‌ها شکل دهد و به قدر ذره‌ی غبارِ شناور در هوا، او را نسبت به اعمال ضربه‌ی نهایی امیدوارتر کند. این همان مقدمه و مسیر آغاز جنگ است.

اصلاً جنگ ۴۰روزه از آن رو در اسفندماه رقم خورد که نزدیک‌ترین زمان به وقایع دی باشد. وقایع دی بود که دشمن را به طمع انداخت. تصورش از دی‌ماه آن بود که ایران یکپارچه تَرَک خورده و حالا بهترین زمان برای وارد آوردن ضربه است؛ وگرنه قرار بود جنگ در اردیبهشت یا خرداد سال ۱۴۰۵ رقم بخورد. آن وقایع بود که دشمن را به این تصور و محاسبات اشتباه انداخت که در وضعیت شکاف، بهترین زمان برای ضربت زدن به ایران یکپارچه است. حالا هم شاید ۷ ماه از پایان جنگ گذشته باشد، اما منطق کلی راه انداختن جنگ تغییری نکرده.

ایده‌ی جنگ زمانی در ذهن دشمن کارآمد جلوه می‌کند که یک واقعیت درون جامعه‌ی ایران او را دچار خطای محاسباتی کرده و تصور کند جامعه‌ی یکپارچه‌ی ایرانی تبدیل به جزیره‌ها و تکه‌هایی جدا از یکدیگر شده است. در این وضعیت است که انذار‌های متعدد رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره‌ی رعایت اتحاد مقدس و تقوای سیاسی، حتی در شرایطی که ممکن است نقد‌ها موجه هم باشد، معنادارتر می‌شود. مردم در جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه در این فضا حماسه خلق کردند. لاجرم شکر نعمت این ایستادگی و پایمردی آن است که شخصیت‌ها و جریان‌ها و تریبون‌دار‌ها در جهت رعایت این انذار‌ها و توصیه‌ها، احساس مسئولیت و تکلیف دوچندان و مضاعف داشته باشند. همه باید مراقب باشیم.

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران