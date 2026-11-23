\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u0647\u062f\u06cc \u0645\u0637\u0647\u0631\u060c \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u0647 \u0641\u06cc\u0644\u0645 \u00ab\u06a9\u0648\u0686\u00bb \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u062f\u0648\u0645 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u00ab\u06a9\u0648\u0686\u00bb \u06cc\u06a9 \u0628\u0639\u062f \u062f\u06cc\u06af\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0633\u067e\u0647\u0628\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062d\u0627\u062c \u0642\u0627\u0633\u0645 \u0633\u0644\u06cc\u0645\u0627\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n