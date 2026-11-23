باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز فصل پاییز و نزدیک شدن به زمستان، کاهش دمای هوا، افزایش حضور افراد در فضاهای بسته و تجمعات انسانی، شرایط را برای گسترش بیماری‌های ویروسی دستگاه تنفسی فراهم می‌کند. در این میان، آنفلوانزا و کرونا از مهم‌ترین بیماری‌هایی هستند که هر سال با سرد شدن هوا، شمار قابل توجهی از افراد جامعه را درگیر می‌کنند؛ بیماری‌هایی که اگرچه در بسیاری از موارد با علائم مشابهی بروز می‌کنند، اما در گروه‌های پرخطر می‌توانند عوارض جدی و حتی تهدیدکننده حیات ایجاد کنند.

در کهگیلویه و بویراحمد، روند گسترش این بیماری‌ها طی روزهای اخیر به مرحله‌ای رسیده که نگرانی مسئولان حوزه سلامت را افزایش داده است. بر اساس آمارهای اعلام‌شده، میزان شیوع بیماری در استان به ۲۸ درصد رسیده و کهگیلویه و بویراحمد در رتبه چهارم استان‌های کشور از نظر شیوع قرار گرفته است.

افزایش مراجعات درمانی و شمار بیماران بستری، ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه را بیش از گذشته نمایان کرده است. در همین راستا، روز گذشته مدارس و دانشگاه‌های استان به مدت سه روز و با هدف کنترل زنجیره انتقال بیماری و کاهش تماس‌های اجتماعی تعطیل شدند؛ تصمیمی که نشان‌دهنده جدی بودن وضعیت بیماری‌های تنفسی در استان است.

در شرایطی که بخش قابل توجهی از مبتلایان را گروه‌های سنی پایین‌تر تشکیل می‌دهند، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شناسایی به‌موقع بیماران و مراقبت از افراد آسیب‌پذیر، نقش مهمی در مهار موج بیماری خواهد داشت.

بستری بیش از ۱۴۰ بیمار تنفسی در بیمارستان‌های استان

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به تداوم شیوع بیماری‌های تنفسی در کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: وضعیت بیماری آنفلوانزا همچنان در سطح بالای هشدار قرار دارد و آخرین تحلیل‌ها نشان می‌دهد بیش از ۲۰ درصد نمونه‌های آزمایشگاهی از نظر آنفلوانزا و کووید مثبت هستند.

مسلم شریفی با بیان اینکه بخش عمده مبتلایان در گروه سنی زیر ۲۴ سال قرار دارند، افزود: در حال حاضر بیش از ۲۲ درصد مراجعان سرپایی و بستری بیمارستان‌های استان، علائم متوسط تا شدید بیماری‌های تنفسی را نشان می‌دهند.

موج آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد؛ ۲۸ درصد نمونه‌ها مثبت شد

وی از بستری بیش از ۱۴۰ بیمار مبتلا به بیماری‌های تنفسی در بیمارستان‌های استان خبر داد و گفت: از این تعداد، حدود هشت بیمار به دلیل شدت علائم تنفسی در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) تحت درمان قرار دارند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به احتمال تداوم روند افزایشی بیماری‌ها بیان کرد: با توجه به روند عمومی شیوع بیماری‌های تنفسی در کشور، به نظر می‌رسد این وضعیت در روزها و هفته‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

شریفی در ادامه بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی تأکید کرد و افزود: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، رعایت فاصله اجتماعی و استفاده از ماسک همچنان از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از ابتلا و انتقال بیماری‌های تنفسی است.

وی بیان کرد: سایر مداخلات اجتماعی نیز متناسب با روند شیوع بیماری و نتایج تحلیل‌های کارشناسی می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

آنفلوانزا و کرونا؛ علائم مشابه اما ویروس‌های متفاوت

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد نیز با اشاره به شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی و ضرورت افزایش آگاهی عمومی درباره راه‌های انتقال و پیشگیری از آن‌ها اظهار کرد: آنفلوانزا و کووید ۱۹ دو بیماری ویروسی و مسری دستگاه تنفسی هستند که با وجود شباهت در برخی علائم، توسط ویروس‌های متفاوتی ایجاد می‌شوند.

محسن اسدی با تشریح تفاوت علائم این دو بیماری افزود: آنفلوانزا معمولاً با شروع ناگهانی تب، بدن‌درد، سردرد و سرفه همراه است، در حالی که بیماری کرونا علاوه بر علائم مشابه، ممکن است با اختلال در حس بویایی و چشایی و در برخی موارد با عوارض طولانی‌مدت همراه باشد.

وی بیان کرد: تشخیص قطعی آنفلوانزا و کرونا صرفاً براساس علائم ظاهری امکان‌پذیر نیست و در موارد لازم باید از روش‌های تشخیصی و آزمایشگاهی استفاده شود.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد با تأکید بر اهمیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی برای جلوگیری از انتقال بیماری‌ها گفت: شست‌وشوی مرتب دست‌ها، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته، تأمین تهویه مناسب فضاهای داخلی و پرهیز از تماس نزدیک با افراد بیمار از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری هستند.

اسدی دریافت واکسن‌های توصیه‌شده را نیز یکی از اقدامات مؤثر در کاهش خطر ابتلا به موارد شدید بیماری دانست و افزود: رعایت این توصیه‌ها به‌ویژه در فصل افزایش بیماری‌های تنفسی اهمیت بیشتری دارد.

وی درباره روش‌های مراقبت و درمان این بیماری‌ها نیز عنوان کرد: در موارد خفیف، استراحت کافی، مصرف مایعات و کنترل علائم توصیه می‌شود و داروهای ضدویروسی نیز برای افراد واجد شرایط، با تشخیص پزشک و به‌ویژه در روزهای ابتدایی بیماری می‌توانند مؤثر باشند.

رئیس مرکز بهداشت بویراحمد با هشدار نسبت به مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک‌ها تصریح کرد: آنفلوانزا و کرونا بیماری‌های ویروسی هستند و مصرف آنتی‌بیوتیک برای درمان آن‌ها توصیه نمی‌شود، مگر اینکه پزشک با تشخیص عفونت باکتریایی، مصرف این داروها را ضروری بداند.

موج آنفلوانزا در کهگیلویه و بویراحمد؛ ۲۸ درصد نمونه‌ها مثبت شد

اسدی با اشاره به گروه‌های در معرض خطر خاطرنشان کرد: کودکان خردسال، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای باید مراقبت بیشتری داشته باشند و در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه یا تشدید وضعیت بیماری، مراجعه فوری به مراکز درمانی ضروری است.

وی در پایان یادآور شد: پیشگیری، تشخیص به‌موقع و رعایت توصیه‌های بهداشتی سه عامل مهم در کاهش زنجیره انتقال و جلوگیری از بروز عوارض شدید آنفلوانزا و کرونا هستند.

زنگ خطر شیوع بیماری و ضرورت همراهی خانواده‌ها

قرار گرفتن کهگیلویه و بویراحمد در میان چهار استان نخست کشور از نظر شیوع بیماری، مثبت شدن ۲۸ درصد نمونه‌های بررسی‌شده و بستری بیش از ۱۴۰ بیمار تنفسی، مجموعه‌ای از نشانه‌ها است که ضرورت توجه جدی‌تر به وضعیت سلامت عمومی را نشان می‌دهد.

تعطیلی سه‌روزه مدارس و دانشگاه‌ها نیز اگرچه اقدامی برای کاهش تماس‌های اجتماعی و کنترل زنجیره انتقال بیماری است، اما به‌تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده مهار موج ابتلا باشد.

واقعیت این است که کنترل بیماری‌های ویروسی تنفسی، علاوه بر تصمیمات مدیریتی و اقدامات نظام سلامت، به همراهی خانواده‌ها و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیاز دارد. حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در محیط‌های آموزشی، رفت‌وآمدهای روزانه و تجمعات خانوادگی می‌تواند زمینه انتقال بیماری را افزایش دهد.

از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که سالمندان، کودکان خردسال، زنان باردار و بیماران دارای بیماری‌های زمینه‌ای بیش از سایر افراد در معرض عوارض شدید قرار دارند و مراقبت از این گروه‌ها باید در اولویت قرار گیرد.

در چنین شرایطی، استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ و بسته، تهویه مناسب، رعایت بهداشت فردی، پرهیز از حضور در تجمعات هنگام ابتلا و مراجعه به‌موقع به مراکز درمانی، اقداماتی ضروری برای عبور از موج فعلی بیماری است.

آنچه امروز در کهگیلویه و بویراحمد اهمیت دارد، تبدیل هشدارهای آماری به اقدامات مؤثر پیشگیرانه است؛ چراکه کاهش شیوع آنفلوانزا تنها با تعطیلی مراکز آموزشی محقق نمی‌شود و به همکاری مستمر مردم، خانواده‌ها و مجموعه نظام سلامت نیاز دارد.