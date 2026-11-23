باشگاه خبرنگاران جوان - با آغاز آذر، خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده برق دوباره به شبکه کشور بازمی‌گردد. شرکت توانیر اعلام کرده که به‌دلیل محدودیت در تأمین سوخت نیروگاه‌ها، از یکشنبه اول آذر اعمال محدودیت در تأمین برق برخی مشترکان آغاز می‌شود. مسئولان می‌گویند شدت و گستره این محدودیت‌ها به وضعیت سوخت نیروگاه‌ها، سرمای هوا و میزان صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق بستگی دارد.

به گفته محمد اله‌داد، مدیرعامل توانیر، ممکن است برق مشترکان مشمول حداکثر ۲ ساعت در طول ۲ روز قطع شود؛ اما درصورت سردتر شدن هوا، احتمال دارد خاموشی‌ها به روزانه ۲ ساعت برسد. زمانبندی محدودیت‌ها پیش از اجرا از طریق اعلان اپلیکیشن «برق من» و پیام‌رسان «بله» به مشترکان مشمول اطلاع داده می‌شود. ساعت قطعی هر اشتراک باید از طریق این سامانه‌ها پیگیری شود. هدف اعلام‌شده توانیر، حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مورد نیاز بخش‌های مولد و صنایع تا حد امکان است.

گاز چالش اصلی

با این حال، خاموشی زمستانی را نباید صرفا نتیجه کمبود تعداد نیروگاه‌ها دانست. به‌گفته سخنگوی صنعت برق، اوج تقاضای برق در تابستان امسال به حدود ۷۵هزار و ۸۰۰ مگاوات رسید، درحالی‌که تقاضا در روز‌های اخیر در اوج خود حدود ۴۸هزار مگاوات بوده است. او تأکید کرده که در فصل سرد، ظرفیت تولید و شبکه برق برای پاسخگویی به تقاضا کفایت می‌کند و مسئله اصلی، تأمین سوخت کافی برای نیروگاه‌هاست. به بیان دیگر، حتی با پایین‌تر بودن مصرف برق نسبت به تابستان، کمبود گاز و محدودیت ذخایر سوخت مایع می‌تواند تولید برق را محدود کند.

دلیل بازگشت خاموشی‌ها

بازگشت خاموشی‌ها در شرایطی رخ می‌دهد که صنعت انرژی کشور هنوز با پیامد‌های جنگ ۴۰روزه و ناترازی گاز روبه‌روست. در جریان حمله به تأسیسات گازی منطقه عسلویه و ۴ پالایشگاه پارس‌جنوبی، حدود ۲۳۰میلیون مترمکعب از ظرفیت روزانه تولید گاز کشور از مدار خارج شد. این خسارت به‌معنای از بین رفتن ۲۳۰میلیون مترمکعب ظرفیت تولید برق نیست؛ آسیب به زنجیره تولید و فرآورش گاز وارد شده و اثر آن از مسیر کاهش سوخت قابل تحویل به نیروگاه‌ها بر تولید برق اثر می‌گذارد. سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در آبان اعلام کرد حدود ۱۰۰میلیون مترمکعب از ظرفیت ازدست‌رفته به مدار بازگشته و حدود ۱۳۰میلیون مترمکعب آن هنوز احیا نشده است.

افزایش مصرف گاز

مشکل به خسارت‌های جنگ محدود نمی‌شود. شبکه گاز کشور پیش از این نیز در روز‌های اوج مصرف با کسری روبه‌رو بود و افزایش مصرف خانگی در فصل سرد، تأمین سوخت نیروگاه‌ها را دشوارتر می‌کند. در روز‌های سرد، اولویت تأمین گاز با مصارف خانگی و تجاری است و ممکن است سهم گاز نیروگاه‌های حرارتی کاهش یابد. این نیروگاه‌ها درصورت دریافت گاز کمتر باید از سوخت مایع استفاده کنند؛ سوختی که ذخایر آن نیز به‌گفته سخنگوی صنعت برق در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کمتر بوده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز کسری گاز در روز‌های اوج مصرف زمستان را با احتساب ظرفیت ازدست‌رفته حدود ۴۰۰میلیون مترمکعب در روز برآورد کرده است.

بهبود وضعیت در سال آینده

در کنار بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده و مدیریت سوخت، دولت برنامه توسعه ظرفیت تولید برق را دنبال می‌کند. براساس اعلام معاون برق و انرژی وزارت نیرو، برای اوج مصرف سال آینده اضافه شدن حدود ۶هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی پیش‌بینی شده است؛ با اجرای این طرح، ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۱۲هزار مگاوات فراتر می‌رود. در بخش نیروگاه‌های حرارتی نیز احداث واحد‌های جدید، رفع محدودیت تولید نیروگاه‌های موجود، بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده و توسعه نیروگاه‌های مقیاس متوسط و کوچک در دستور کار قرار دارد. برنامه ۱۴مگاپروژه برای عبور از اوج بار سال ۱۴۰۶نیز توسعه نیروگاه‌ها و شبکه انتقال و توزیع را دنبال می‌کند.

‌چشم‌انداز خاموشی‌ها

آمار رسمی از کاهش تدریجی ناترازی برق حکایت دارد. به‌گفته سخنگوی صنعت برق، ناترازی در اوج مصرف سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷هزار و ۵۰۰ مگاوات بود، در سال گذشته به حدود ۱۴هزار و ۵۰۰ مگاوات رسید و امسال به حدود ۱۰هزار مگاوات کاهش یافت. البته این ارقام مربوط به ناترازی در دوره اوج مصرف است و به‌معنای رفع مشکل تأمین سوخت در زمستان نیست. بازگشت ظرفیت گاز آسیب‌دیده، تکمیل ذخایر سوخت مایع و اجرای طرح‌های جدید می‌تواند شرایط برق کشور را در سال آینده بهتر کند؛ اما تحقق این چشم‌انداز به زمانبندی پروژه‌ها، تأمین منابع مالی و دسترسی به تجهیزات نیروگاهی و خورشیدی وابسته است. از این رو، انتظار می‌رود با عبور از سال‌جاری و بهره‌برداری از بخشی از طرح‌ها، شدت ناترازی در سال آینده کاهش یابد؛ هرچند پایان خاموشی‌ها هنوز قطعی نیست.

۴۵۰۰ مگاوات افزایش برنامه‌ریزی‌شده ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی تا اوج مصرف سال ۱۴۰۶، ۲۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت روزانه تولید گاز که در جریان جنگ ۴۰روزه از مدار خارج شد.

۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت گازی آسیب‌دیده‌در جنگ که تاکنون به چرخه تولید بازگشته است.

۶۰۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های خورشیدی که تا پیش از تابستان سال آینده اضافه می‌شود.

۱۲۰۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور برای سال آینده‌ هدف‌گذاری شده است.

منبع: روزنامه همشهری