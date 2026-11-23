باشگاه خبرنگاران جوان - حمزه کریمی سرپرست شرکت پتروپالایش دهلران با ابراز همدردی با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس، از پیگیری دقیق روند درمان مصدومان تا بهبودی کامل و اجرای مصوبه‌های حمایتی وزارت نفت خبر داد.

وی گفت: در حادثه واژگونی اتوبوس، ارزشمندترین نیروهای متخصص و جوان این مرز و بوم در سنگر صنعت و اقتصاد و برای صیانت از تولید کشور جان خود را از دست دادند.

سرپرست شرکت پتروپالایش دهلران افزود: جانباختگان و مصدومان این حادثه، مانند کسانی که در خط مقدم از مرزها محافظت می‌کنند، جان خود را فدای سازندگی و پیشرفت ایران کردند.

کریمی با تاکید بر این‌که یاد و خاطره این جهادگران صنعت نفت همواره زنده خواهد ماند، یادآور شد: هدف مقدسی که این مهندسان جوان دنبال می‌کردند، اکنون بر دوش همه ما کارکنان قرار دارد تا با ادامه مسیر آنان، آرمان‌هایشان را محقق کنیم.

وی ادامه داد: در همان ساعت‌های نخستین، با ورود و دستور مستقیم رییس‌جمهور، وزیر نفت و معاونان ایشان به حادثه، ارکان وزارت نفت برای مدیریت بحران در منطقه حضور یافتند.

سرپرست شرکت پتروپالایش دهلران گفت: همچنین رییس هیأت‌رییسه صندوق بازنشستگی نفت نیز با حضور در بیمارستان از مصدومان این حادثه سرکشی شد.

کریمی افزود: دستورهای لازم برای رسیدگی به آسیب‌دیدگان حادثه صادر شده و در مجموعه پتروپالایش و وزارت نفت متعهد و موظف هستیم تا بهبودی کامل مصدومان، روند درمان آنان را به‌صورت نظام‌مند پایش شود.

وی گفت: همه مصوبه‌های لازم برای ارائه بهترین خدمات درمانی به مصدومان پیش‌بینی شده و اطمینان می‌دهیم که از هیچ کوششی برای بهبودی آنان دریغ نخواهد شد.

سرپرست شرکت پتروپالایش دهلران یادآور شد: همه توان و کوشش وزارت نفت بر کاهش نگرانی‌های خانواده‌های جان‌باختگان و رسیدگی به نیازهای آنان متمرکز است.

شامگاه شنبه ۲۳ آبان، اتوبوس حامل ۳۰ نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز و گاز مایع ان‌جی‌ال (NGL) دهلران در مسیر دشت‌عباس به مورموری آبدانان و در محدوده سه‌گر واژگون شد.

در این حادثه تلخ، ۱۳ نفر از سرنشینان جان باختند و ۱۷ نفر دیگر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز پزشکی شهرستان‌های دهلران، دزفول و ایلام انتقال یافتند.

به دنبال این رخداد رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر کشور در تماس‌ها و پیام‌های جداگانه، دستورهای لازم را برای بسیج همه امکانات درمانی و امدادی صادر کردند.

نماینده ولی‌فقیه و استاندار ایلام نیز با صدور پیامی مشترک، یک روز عزای عمومی در سراسر استان اعلام کردند.

پس از بررسی نهایی کارشناسان از حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران در جاده دشت‌عباس - مورموری، رعایت نکردن سرعت مطمئنه از سوی راننده، تخطی شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت از نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی و رعایت نشدن ضوابط ایمنی مسیر از سوی اداره راهداری و حمل‌ونقل به عنوان مقصران این سانحه مشخص شدند.