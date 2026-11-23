باشگاه خبرنگاران جوان - خبری که چندوقت پیش درباره تأخیر یک‌ساعته بازگشایی مدارس شهری و روستایی باخَرز در فصل برداشت زعفران در فضای مجازی حسابی دست به‌دست شد، شاید عجیب و حتی به قول المیرا شریفی‌مقدم، مجری صدا‌و‌سیما جالب و بامزه به‌نظر برسد، اما آنچه در پس این خبر جریان دارد، حکایت زندگی عبدالله، راضیه و بسیاری از کارگران شهری و روستا‌هایی است که قطب پرورش زعفران به شمار می‌آیند.

کارگرانی که در گل‌چینی و کلاله‌چینی زعفران سررشته پیدا کرده‌اند، در فصل برداشت طلای سرخ حسابی خواهان پیدا می‌کنند و آنقدر سرشان شلوغ می‌شود که اگر زعفران‌کاران نتوانند برای برداشت محصول از آنها کمک بگیرند، باید کوچک و بزرگ خانواده‌های خود را بسیج کنند تا کار روی زمین نماند. عبدالله و راضیه، کارگران ماهر برداشت و پاک کردن گل زعفران شهر باخرز هستند که یکی از شهر‌های استان خراسان رضوی و از مراکز پرورش زعفران به‌حساب می‌آید.

دستمزد ناچیز برای یک روز کلاله‌چینی

پیر و جوان شهر باخرز به سحرخیزی عادت دارند، اما دختر‌ها و پسر‌های خانواده علیجانی و خانواده‌های دیگری که فرزندانشان از کودکی به چیدن و پاک کردن گل زعفران مشغول هستند، خوب می‌دانند خو کردن به خواب بامدادی و نیمروز، فصل گل‌چینی زعفران را برایشان کم‌صرفه و کم‌درآمد می‌کند. راضیه بزرگ‌ترین دختر خانواده ٨نفره علیجانی و جزو فرز‌ترین آنهاست که از نوجوانی در کلاله‌چینی و پاک کردن زعفران وردست مادرش بوده و حالا در شهر باخرز هیچ گل‌پاک‌کن و کلاله‌چینی به گرد پای او نمی‌رسد، اما امسال تصمیم گرفته به‌جای کارگری روی زمین‌های زمین‌کاران روستا، صاحبکار و کارگر خودش باشد.

راضیه می‌گوید: «اواسط آبان که هنوز همه زمین‌های زعفران شهر ما به برداشت نرسیده‌اند و گل زعفران زیاد نیست، دستمزد کلاله‌چینی هر کیلو گل زعفران ٢٠٠‌هزار تومان بود. حالا که گل زیاد و کارگر کلاله‌چین کمتر شده، زعفران‌کاران برای پاک کردن هر کیلو گل ٢۵٠ تا ٣۵٠ هزار تومان دستمزد می‌دهند.» حتی کارگر‌تر و فرزی مثل راضیه هم نمی‌تواند روزی بیشتر از ٢ کیلو گل زعفران را کلاله‌چینی کند: «پاک کردن زعفران، پا و کمر سالم برایت نمی‌گذارد، ولی درآمد روزانه یک کلاله‌چین بعد از ١٢ ساعت زانو زدن کنار سینی گل‌پاک‌کنی بیشتر از ۷٠٠-۶٠٠ هزار تومان نیست.»

دورهمی‌های زنانه و مشکل‌گشا

راضیه در رشته ادبیات دانشگاه پیام نور درس می‌خواند، ولی سرش توی حساب‌و‌کتاب است و خوب می‌داند که اگر به اندازه خرید روزانه ۲ تا ۳ کیلو گل زعفران سرمایه داشته باشد، از کلاله‌چینی برای دیگران، هر روز حدود ۵٠٠هزار تومان درآمد بیشتری به‌دست می‌آورد: «قیمت هر کیلو گل زعفران پاک نشده ٢میلیون و ٣٠٠هزار تومان تا ٢میلیون و ٧٠٠هزار تومان است و از کلاله‌چینی هر کیلو گل زعفران ١٢ تا ١۵گرم زعفران نگینی خشک و حدود ۵ تا ٧گرم هم خامه یا ریشه زعفران به‌دست می‌آید که اگر بخواهی زودتر سرمایه‌ات برگردد و با قیمت فعلی زعفران آنها را بفروشی روزی ٣ تا ٤میلیون تومان دستت را می‌گیرد که بعد از کسر سرمایه‌ات ۵٠٠هزار تومان به درآمد هر روزه‌ات اضافه می‌شود.» چاشنی این کاسبی فصلی کم‌درآمد زنان و دختران باخرزی، دورهمی‌هایی است که با وجود تمام سختی و خستگی‌ها، حسابی به آنها مزه می‌دهد: «برای پاک‌کردن گل زعفران، همه همسایه‌ها در خانه یکی از اهالی جمع می‌شوند تا با اختلاط، خستگی کار را کمتر کنند. بسیاری از دختران باخرزی دانش‌آموز یا دانشجو هستند، ولی در این روز‌ها درس و دانشگاه را تعطیل می‌کنند و برای کلاله‌چینی به کمک مادرانشان می‌آیند.»

فصل خوش آب و رنگ باخرز

این حساب‌و‌کتاب کردن‌ها در دفتر و دستک حاج‌رضا معنای دیگری پیدا می‌کند. حاج‌رضا زعفران‌کار است و از جمع و تفریق هزینه‌های کاشت و برداشت که به‌دنبال هم ردیف می‌کند، به رقمی قابل‌توجه می‌رسد تا ثابت کند دادن دستمزد‌های بیشتر به کارگر گل‌چین و کلاله‌چین برایش به صرفه نیست. حاج‌رضا می‌گوید: «کشت زعفران برای کشاورز و کارگر عایدی چندانی ندارد و سود آن به جیب کسانی می‌رود که زعفران را از کشاورز می‌خرند و صادر می‌کنند یا در بازار زعفران به‌صورت عمده می‌فروشند.»

خانواده حاج‌رضا برای کم کردن هزینه‌های برداشت، کمک حالش هستند و در این روز‌ها سر همه آنها حسابی شلوغ است: «حتی پسر و دختر کوچکم که ٩‌ساله و ١١‌ساله هستند با من و همسرم سر زمین می‌آیند و در چیدن گل زعفران کمک می‌کنند.» با آنکه آبان و آذر پرمشغله‌ترین روز‌های مردم باخرز است، به قول حاج‌رضا، خوشبو و رنگ‌ترین روز‌های شهرشان هم هست: «یک سال برای دیدن این‌روز‌ها انتظار می‌کشیم و وقتی زعفران‌های خشک شده و آماده را راهی بازار می‌کنیم خستگی از تنمان درمی‌رود.»

کار شاق گل‌چینی

در میان ۵خواهر و برادر راضیه که همه آنها کارگر گل‌چین و کلاله‌چین زعفران هستند، عبدالله تیز و بز‌تر است و به قول خودش، زعفران‌کاران برای کارگرانی مثل او سر و دست می‌شکنند. او و ٣برادرش مثل اغلب مردان باخرزی صبر و حوصله صبح تا شب در خانه ماندن و کلاله‌چینی گل زعفران را ندارند و این کار را به مادر و دختر‌ها می‌سپارند، ولی چیدن گل زعفران را که در سوز سرمای دم سحر هوای کویری باخرز، کاری شاق‌تر از کلاله‌چینی است، خودشان گردن می‌گیرند.

عبدالله قلق‌های کاشت وپرورش زعفران را فوت آب است و زعفران‌هایی که او امسال در جعبه چوبی کاشته از محصول زمین زعفران‌کاران عمده باخرز هم مرغوب‌تر از آب درآمده، اما سهم حقابه زمین کشاورزی آنها فقط ۲ ساعت است که کفاف کشت زعفران را نمی‌دهد و او و برادر‌هایش باید در زمین ملاکان کارگری کنند. عبدالله از «کیلویی» دستمزد گرفتن ابایی ندارد، ولی برادر‌هایش که هنوز به‌اندازه او زیر کار استخوان خرد نکرده‌اند، ترجیح می‌دهند «روزمزد» کار کنند.

عبدالله می‌گوید: «آفتاب نباید روی گل زعفران بتابد و از خروسخوان سحر تا دم چاشت باید همه گل‌ها را جمع کنیم.» هر روز تا آفتاب بزند، عبدالله به‌اندازه ۵کیلو گل زعفران جمع می‌کند و از آنجا که مزد چیدن هر کیلو گل زعفران ٢۵٠تا٣۵٠‌هزار تومان است، او می‌تواند به‌اندازه ۲ برابر گل‌چینان روزمزد درآمد داشته باشد. عبدالله می‌گوید: «هر کیلو زعفران نگینی که کلاله (سرگل) خالص است، بیشتر از ٢۵٠میلیون تومان در بازار قیمت دارد، ولی دستمزد کارگر زمین زعفران از همه کارگران روزمزد کمتر است.»

منبع: روزنامه همشهری