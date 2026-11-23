باشگاه خبرنگاران جوان - سردار فرهاد ابدال چگنی اظهار داشت: ماموران پلیس امنیت عمومی خرم‌آباد با اشراف اطلاعاتی از فعالیت یک فرد در جنوب این شهر مطلع شدند که در منزل خود با ایجاد دیوار‌های کاذب و استتار، با ۱۶ دستگاه ماینر، مزرعه استخراج ارز دیجیتال راه‌اندازی کرده بود.

وی افزود: در اقدامی دیگر ماموران پلیس آگاهی الیگودرز نیز با هماهنگی قضایی و حضور کارشناسان شرکت توزیع برق، موفق به متوقف کردن فعالیت غیرقانونی یک واحد مرغداری شدند که با ایجاد مزرعه استخراج ارز دیجیتال، نسبت به سرقت منابع برق اقدام می‌کرد.

وی ادامه داد: در این بازرسی ۱۳ دستگاه ماینر فاقد مجوز کشف شد که ارزش تجهیزات ضبط شده بیش از ۶ میلیارد تومان برآورد شده است.

سردار ابدال چگنی با تاکید بر جلوگیری از هدررفت منابع انرژی از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را به شماره ۱۱۰ اطلاع دهند تا از سرقت منابع انرژی، ایجاد اختلال در توزیع برق و تضییع حقوق عمومی پیشگیری شود.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان همچنین گفت: در پی اشراف اطلاعاتی ماموران پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان انبار احتکار ۱۲ هزار لیتر انواع روغن موتور خودرو‌های سبک و سنگین در خرم آباد کشف شد.

سردار ابدال‌چگنی اظهار داشت: برابر نظر کارشناسان، ارزش روغن‌های احتکارشده بیش از ۲۰ میلیارد تومان برآورد، در این رابطه یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شده است.

منبع: پلیس لرستان