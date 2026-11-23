باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عزیزاله ملکی فرمانده انتظامی استان فارس گفت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی و رصد اطلاعاتی مأموران پلیس درباره فعالیت افرادی در زمینه توزیع مشروبات الکلی تقلبی در سطح شهرستان‌های شیراز و مرودشت، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او گفت: در این خصوص ۷ نفر شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، متهمان در عملیاتی ضربتی دستگیر شدند.

سردار ملکی ادامه داد: در بازرسی از ۳ منزل متعلق به متهمان، مقدار زیادی مشروبات الکلی تقلبی و مسموم و تجهیزات بسته بندی برای وکیوم و پلمپ کردن کشف و ضبط شد. متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

همچنین برابر گزارش دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این رابطه ۳۸ نفر (زن و مرد) در اثر سو مصرف دچار مسمومیت شده‌اند که متأسفانه یک نفر جان خود را از دست داده و ۴ نفر نیز حالشان وخیم و در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

پلیس با افرادی که سلامت و امنیت شهروندان را به خطر می‌اندازند، با جدیت و بدون اغماض برخورد می‌کند.

منبع: پلیس فارس