باشگاه خبرنگاران جوان - پیتر گالبریث، معاون پیشین دبیرکل سازمان ملل، در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت جنگ علیه ایران یکی از عوامل تأثیرگذار در انتخابات آمریکا بود؛ چراکه مردم این جنگ را غیرضروری می‌دانند و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل را از پیامدهای آن می‌بینند.

گالبریث وضعیت کلی اقتصاد، فساد و افزایش ثروت ترامپ و نزدیکانش را از دیگر عوامل نارضایتی مردم دانست و گفت در حالی که آمریکایی‌ها با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ثروت خانواده ترامپ افزایش یافته و جرد کوشنر نیز هم‌زمان در حال انجام معاملات و قراردادهای تجاری پرسود است.