باشگاه خبرنگاران جوان - سند ملی کنترل بیماری‌های غیرواگیر از سوی رئیس‌جمهور امضا شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود؛ سندی که بر‌مبنای آن قرار است دستگاه‌های دولتی را در یک برنامه ۱۰ساله برای کنترل عوامل خطر بیماری‌هایی مانند چاقی، دیابت و فشار خون پای کار بیاورد.

افزایش فعالیت بدنی، اصلاح الگوی تغذیه، کنترل مصرف دخانیات، ارتقای سلامت روان و کاهش حوادث ترافیکی ازجمله محور‌های این برنامه ملی است. بیماری‌های غیرواگیر مثل دیابت، بیماری‌های مزمن تنفسی، سرطان‌ها و ... عامل ۸۰ درصد مرگ‌های زودرس در کشور هستند.

علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت و سیدحسن امامی رضوی، مشاور وزیر بهداشت و رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از جزئیات این سند و برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن می‌گویند.

پیشگیری از بیماری‌ها از دوران کودکی

رئیسی با تأکید بر اینکه کنترل بیماری‌های غیرواگیر تنها با اقدامات درمانی وزارت بهداشت امکان‌پذیر نیست گفت: این بیماری‌ها بیش از هر چیز تحت‌تأثیر رفتار‌ها و عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت قرار دارند و مهار آنها نیازمند مشارکت همه دستگاه‌های مسئول است. معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: در سند ملی کنترل بیماری‌های غیرواگیر، موضوعاتی مانند چاقی، دیابت، فشار خون، کم‌تحرکی، دخانیات و سلامت روان مورد توجه قرار گرفته و حوادث ترافیکی نیز به پیشنهاد ایران به سازمان جهانی بهداشت اضافه شده است. پس از ابلاغ سند، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط باید برای اجرای تکالیف خود وارد عمل شوند.

او با اشاره به اینکه در این سند برای نسل جوان، پیشگیری و برای جمعیت سالمند، درمان و بازتوانی مورد توجه قرار گرفته است ادامه داد: یکی از برنامه‌های وزارت بهداشت پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر در کودکان و نوجوانان زیر ۱۸سال است که در قالب طرح پورسان (پنجره واحد رفاه، سلامت و ایمنی نسلی) در مناطقی مانند مرند و تبریز به‌صورت آزمایشی آغاز شده است. پیشگیری از کم‌تحرکی، چاقی، تغذیه نامناسب، اختلال خواب و مشکلات سلامت روان باید از کودکی و در مدارس آغاز شود؛ زیرا شناسایی و کنترل عوامل خطر پیش از ابتلا به بیماری‌هایی مانند دیابت و فشار خون اثربخش‌تر و کم‌هزینه‌تر است.

کالابرگ در خدمت تغذیه سالم

امامی رضوی هم با اشاره به جزئیات سند گفت: این برنامه اهداف، راهبرد‌ها و تکالیف دستگاه‌های مختلفی را برای کنترل عوامل خطر بیماری‌های غیرواگیر، در یک بازه ۱۰ساله مشخص می‌کند. کنترل چاقی از اهداف مهم و تحقق آن بر ۲ محور فعالیت بدنی و تغذیه سالم متمرکز است؛ محور‌هایی که با همکاری وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و تعاون دنبال می‌شوند.

مشاور وزیر بهداشت یکی از درخواست‌های این وزارتخانه را تغییر اولویت‌های کالابرگ به نفع تغذیه سالم عنوان کرد و گفت: مواد غذایی پروتئینی و لبنیات باید در اولویت قرار بگیرند و سهم اقلام قندی و کربوهیدراتی کمتر شود.

او همچنین از پیش‌بینی افزایش مالیات بر ارزش افزوده کالا‌های آسیب‌رسان از ۱۰‌به‌۱۶درصد خبر داد و گفت: قرار است ۶درصد مازاد حاصل از این افزایش برای توسعه زیرساخت‌ها و ساخت اماکن ورزشی اختصاص پیدا کند؛ اقدامی که به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار می‌تواند زمینه فعالیت بدنی بیشتر کودکان و نوجوانان را فراهم کند.

منبع: روزنامه همشهری