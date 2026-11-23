باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام علی توکلی زاده در دیدار با سرهنگ پور امینایی فرمانده انتظامی جنوب استان که با همراهی نادر فرامرز پور دادستان نظامی استان انجام شد، افزود: همکاری شهروندان با مجموعه انتظامی پشتوانه‌ای مؤثر برای استقرار امنیت پایدار است.

وی از مردم خواست: نیرو‌های انتظامی را پشتیبان و همراه خود در تأمین امنیت و حل مشکلات اجتماعی بدانند.

رئیس سازمان قضائی نیرو‌های مسلح استان کرمان با اشاره به سوابق و تجربیات ارزشمند سرهنگ پورامینایی، انتصاب وی را انتخابی شایسته ارزیابی کرد و ابراز امیدواری نمود که با تقویت ساختار فرماندهی انتظامی جنوب کرمان شاهد گسترش آرامش اجتماعی، کاهش جرائم و کاهش تشکیل پرونده‌های قضایی و کیفری در منطقه باشیم.