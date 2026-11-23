باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پاسدار حسین جناسمی فرمانده سپاه شهرستان بابل با اعلام شهادت شهید عباسی فیروزجایی، گفت: پیکر این شهید سرافراز ساعت ۲۰ امروز دوشنبه ۲ آذر همزمان با راهپیمایی مردمی از میدان اوقاف به سمت مصلی بزرگ بابل برگزار و مراسم وداع با شهید در همین مکان انجام خواهد شد.

او افزود: مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ناوبان یکم محمد عباسی فیروزجایی ساعت ۹ صبح سه‌شنبه سوم آذر، از بیمارستان شهید یحیی‌نژاد به سمت میدان ولایت بابل انجام خواهد شد.

سرهنگ جناسمی ادامه داد: پیکر این شهید پس از مراسم تشییع در بابل، به‌صورت خودرویی از میدان ولایت به سمت زادگاهش روستای فک در بخش بندپی شرقی بابل برگزار و در گلزار شهدای این روستا به خاک سپرده می‌شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران