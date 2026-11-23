باشگاه خبرنگاران جوان - نتیجه جدیدترین تحقیقات از نظر علمی اثبات کرده که افرادی که از دارو‌های GLP-۱ استفاده می‌کنند، باید برای حفظ توده عضلانی خود وزنه بزنند و درواقع ترکیبی از ورزش‌های استقامتی، هوازی و مصرف پروتئین را برای حفظ و تقویت عضلات مدنظر قرار دهند.

ورزش مقاومتی (وزنه‌زدن) به پیشگیری از تحلیل عضلات کمک می‌کند و با تقویت سوخت‌وساز (متابولیسم) بدن، باعث می‌شود بتوانید مزایای کاهش وزن خود را در درازمدت حفظ کنید.

وقتی شروع به از دست دادن توده عضلانی می‌کنید، بازگرداندن آن بسیار دشوار می‌شود. ترکیبی از تمرینات قدرتی و هوازی واقعاً تضمین می‌کند که آنچه از دست می‌دهید، عمدتا بافت چربی باشد.

تمرینات مقاومتی، وزنه‌برداری و سایر حرکاتی که با وزن بدن انجام می‌شوند (مانند شنای سوئدی)، به حفظ توده عضلانی و تراکم استخوان کمک می‌کنند، حتی زمانی که در حال کاهش وزن هستید. با افزایش سن به‌ویژه اگر خانمی در دوران پس از یائسگی باشید، عضله‌سازی یکی از معدود روش‌هایی است که می‌توانید از طریق آن نرخ متابولیسم پایه خود را افزایش دهید.

فعالیت‌های هوازی مانند پیاده‌روی، دویدن، دوچرخه‌سواری یا شنا، به مدیریت طولانی‌مدت وزن کمک می‌کنند. ترکیب این تمرینات با دارو‌های دسته GLP-۱، موجب بهبود آمادگی قلبی-تنفسی، کاهش حساسیت به انسولین و افزایش تحمل گلوکز می‌شود؛ به‌گونه‌ای که این تأثیرات فراتر از آن چیزی است که این دارو‌ها به‌تنهایی قادر به ایجاد آن هستند.

مصرف دارو‌های لاغری باعث می‌شود کالری کمتری مصرف کنیم، اما تحت محدودیت مصرف کالری، نیاز به پروتئین افزایش می‌یابد؛ زیرا بدن بیشتر احتمال دارد که برای تامین سوخت به عضلات روی آورد. یک آزمایش کنترل‌شده که مصرف پروتئین بالاتر را با تمرین مقاومتی در طول یک کمبود شدید کالری ترکیب کرد، به نتیجه‌ای غیرمعمول دست یافت؛ شرکت‌کنندگان چربی از دست دادند و درعین‌حال توده بدون چربی به‌دست آوردند. ترکیب تمرین استقامتی و هوازی و مصرف پروتئین یک اصلاح اختیاری برای افرادی که به‌سرعت وزن کم می‌کنند، نیست.

این بخشی از پروتکل است که تعیین می‌کند کاهش وزن شامل چه چیزی است؛ درواقع نشان می‌دهد که کاهش وزن صحیح و اصولی چگونه باید انجام گیرد.

منبع: روزنامه همشهری