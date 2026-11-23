باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صفی‌خانی با اشاره به اهمیت حفاظت از گونه‌های جانوری در فصل جفت‌یابی و زادآوری اظهار کرد: با توجه به آغاز فصل جفت‌یابی و تولیدمثل حیات‌وحش و ضرورت تأمین آرامش و امنیت زیستی گونه‌های جانوری در این دوره حساس، ورود تمامی گردشگران، کوهنوردان و طبیعت‌گردان به مناطق حفاظت‌شده استان از اول آذرماه تا پایان دی‌ماه ممنوع است.

وی افزود: اجرای سرشماری سالانه علف‌خواران شاخص در مناطق تحت مدیریت محیط زیست نیز از دیگر دلایل اعمال این محدودیت زمانی است.

صفی‌خانی تصریح کرد: این تصمیم با هدف کاهش عوامل تنش‌زا، جلوگیری از اختلال در رفتارهای طبیعی حیات‌وحش، فراهم‌سازی شرایط مناسب برای جفت‌یابی و زادآوری گونه‌ها و همچنین اجرای دقیق و مطلوب برنامه‌های پایش و سرشماری جمعیت حیات‌وحش اتخاذ شده است.

وی از شهروندان، طبیعت‌گردان و علاقه‌مندان به محیط زیست خواست با رعایت این محدودیت و خودداری از ورود به مناطق حفاظت‌شده در بازه زمانی اعلام‌شده، در حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی و صیانت از حیات‌وحش استان همکاری کنند.

۶ منطقه حفاظت شده حیات‌وحش در استان همدان وجود دارد که از این تعداد مناطق حفاظت شده موجود، تعداد دو منطقه حفاظت شده شامل لشگردر و گلپرآباد در ملایر، خانگرمز در تویسرکان، ملوسان در نهاوند، آلمابلاغ در اسدآباد و نشر در همدان واقع شده است.