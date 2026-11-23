باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس پلیس فتا استان البرز با هشدار درباره افزایش شگردهای جدید کلاهبرداران سایبری، نسبت به کلیک بر روی لینک‌های آلوده و در اختیار گذاشتن کدهای تأیید به افراد ناشناس تأکید کرد. وی ضمن تشریح روش‌های مهندسی اجتماعی، مسیرهای ایمن برای مقابله با این جرایم و شماره تماس فوریت‌های سایبری را معرفی کرد.

سرهنگ جلیلیان، رئیس پلیس فتا استان البرز، با اشاره به افزایش پرونده‌های کلاهبرداری سایبری، نسبت به سوءاستفاده مجرمان از شگردهای مهندسی اجتماعی و ایجاد اعتماد کاذب در فضای مجازی هشدار داد.

تله کلاهبرداران؛ از قرعه‌کشی جعلی تا پشتیبانی بانکی

رئیس پلیس فتا البرز با تشریح روش‌های رایج مجرمان گفت: «بخش بزرگی از کلاهبرداری‌ها از طریق تماس تلفنی، پیامک، ایمیل و پیام در شبکه‌های اجتماعی انجام می‌شود. مجرمان با استفاده از عناوینی نظیر برنده شدن در قرعه‌کشی، پشتیبانی نرم‌افزارهای بانکی یا فعال‌سازی برنامه‌هایی مانند شاد، کاربران را برای ارائه کدهای تأییدی و اطلاعات شخصی ترغیب می‌کنند.

وی تأکید کرد: «در اختیار قرار دادن این کدها به افراد ناشناس، مستقیماً منجر به دسترسی غیرمجاز به حساب‌های بانکی، برداشت وجه و سوءاستفاده از اطلاعات مخاطبان می‌شود؛ حتی اگر تماس‌گیرنده خود را نماینده یک سازمان یا نهاد رسمی معرفی کند.»

هشدار در مورد خریدهای اینترنتی و حراج‌های فریبنده

سرهنگ جلیلیان با اشاره به شگردهای کلاهبرداری در حوزه تجارت الکترونیک، افزود: «استفاده از تبلیغات حراج، قیمت‌های غیرمتعارف و ایجاد محدودیت زمانی برای خرید، از ابزارهای کلاهبرداران برای تحت فشار قرار دادن خریداران است. شهروندان باید پیش از خرید از صفحات شبکه‌های اجتماعی، اعتبار فروشنده را بررسی کنند.»

راهکارهای فوری پس از وقوع جرم

رئیس پلیس فتا البرز در خصوص اقداماتی که شهروندان باید بلافاصله پس از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران انجام دهند، اظهار داشت:

۱. در صورت هک گوشی:بلافاصله اینترنت و ارتباط دستگاه را قطع کنید.

۲. در صورت برداشت وجه: فوراً با بانک مربوطه تماس گرفته و درخواست مسدودسازی حساب و جلوگیری از تراکنش‌های بعدی را مطرح کنید.

۳.گزارش جرم: با شماره **۰۹۶۳۸۰** (مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا) تماس گرفته و سپس از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پیگیری کنید.

مراقب لینک‌های مشکوک در گروه‌های خانوادگی باشید

وی در پایان با هشدار درباره انتشار لینک‌های آلوده با عناوینی مانند «عکس یادگاری» یا «کارت عروسی دیجیتال» گفت: «بسیاری از این پیام‌ها حتی از طریق حساب کاربری دوستان یا بستگان ارسال می‌شوند که نشان‌دهنده هک شدن آن‌هاست؛ لذا هرگز به لینک‌های ارسالی در گروه‌ها اعتماد نکنید و برای دریافت اطلاعات، تنها به وب‌سایت‌های رسمی سازمان‌ها مراجعه نمایید.